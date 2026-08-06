Ministerio de Transporte explicó cómo funcionarán las camionetas que fiscalizarán al transporte de carga y de pasajeros

La ministra Lucía Etcheverry aclaró que la finalidad no es multar sino advertir y garantizar que los vehículos circulen “con todas las habilitaciones” y las inspecciones técnicas correspondientes.

Las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) asistieron este miércoles a la comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Aprovecharon la instancia para hacer un repaso de los avances de la cartera en materia de obras y de la incorporación de tecnología para la fiscalización, entre otros temas.

Al término de la sesión, la ministra Lucía Etcheverry destacó que la inversión en obras viales es de 700 millones de dólares, y apuntó que la opción fue por desarrollar una “red de obras que se distribuyen en cada uno de los departamentos” en lugar de realizar “megaobras”, por “criterios de eficiencia económica, de disminución de los costos de transporte, de generación de economía local y de empleo en los departamentos del país”. “Creo que ha sido un acierto”, evaluó Etcheverry.

Tanto la ministra como el director nacional de Transporte, Felipe Martín, se refirieron a la incorporación de vehículos fiscalizadores del transporte de carga y de pasajeros. Martín explicó que se trata de camionetas —actualmente circulan nueve, pero serán diez en total— dotadas de elementos “de alta tecnología” que permiten, “con tres cámaras, identificar la lectura de matrículas”. “¿Qué es lo que se verifica? Bueno, lo que se verifica son las condiciones reglamentarias en que están circulando los vehículos. Es por sobre todas las cosas una tarea preventiva, en cuanto a constatar si el vehículo tiene el permiso nacional de circulación, tiene su inspección técnica vehicular al día y si además cuenta con seguros”, indicó el jerarca.

Etcheverry señaló que, a partir de la matrícula del vehículo, se puede constatar si está circulando “con todas las habilitaciones, las inspecciones técnicas, qué tipo de carga, con qué peso va, si tiene que pasar por balanza o no”. Aclaró que el objetivo no es multar, sino fiscalizar y “tener la garantía” de que los vehículos circulan con todas las habilitaciones e inspecciones pertinentes.

La fiscalización se hará, según explicó Martín, al transporte de personas y de cargas. En este último caso, se realizará a los camiones con capacidad de más de 2.000 kilos.

Además, se incorporarán mecanismos para monitorear el estado del pavimento y hacer mediciones de calidad, según informaron las autoridades.

Por otra parte, Etcheverry aseguró que durante este período de gobierno se concretará el dragado a 14 metros del canal de acceso al puerto de Montevideo. “Hay un compromiso, vamos a trabajar para llegar efectivamente a los 14 metros. Hoy por hoy se está trabajando en la estructuración del financiamiento porque es un monto muy importante”, dijo la ministra, y agregó que la intención del gobierno es que en el segundo semestre de 2027 “se pueda estar fijando la fecha de inicio de los trabajos”.