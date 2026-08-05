BCU anunció el fin de la reestructura institucional y designó nuevas autoridades

Los cambios disponen la creación de una gerencia general, la fusión de los departamentos de Gestión de Activos y Pasivos y Sistema de Pagos y la contratación de un economista jefe.

Este martes, el Banco Central del Uruguay (BCU) anunció la contratación de nuevas autoridades como parte de un “proceso de reestructura institucional orientado a modernizar su organización interna y fortalecer su gobernanza” apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y “orientado a adecuar la estructura del banco a sus desafíos actuales y futuros, fortaleciendo la eficacia institucional y la calidad de sus decisiones”.

De acuerdo con un comunicado de prensa difundido por el BCU, la reestructura garantiza “una delimitación más clara entre las funciones de análisis de la política monetaria y aquellas vinculadas a su implementación”, e involucra la contratación de nuevas autoridades, que estarán a cargo de diferentes subsecciones del organismo.

En esta línea, y según se observa en una resolución del directorio que el BCU disponibilizó junto con el comunicado, las modificaciones contemplan la supresión de la Gerencia de Servicios Institucionales en favor de una Gerencia General que absorberá las competencias del área original y seguirá bajo el mando de Carlos Herrera. En la resolución se explica que el cambio “permitirá modernizar la gestión, optimizar la coordinación interna, agilizar la toma de decisiones y alinear la gobernanza de la institución a las mejores prácticas internacionales”, y que la nueva gerencia “será la responsable de ejecutar la estrategia, gestionar los recursos y reportar los resultados” en función de las “políticas y objetivos estratégicos” que establezca el directorio. También se dispone la creación de diferentes comités –de Gestión, Gerencial y Gerencial Ampliado–, en los que participarán representantes de las diferentes áreas del BCU y que tendrán entre sus cometidos el análisis de la gestión de los recursos humanos y presupuestales, la coordinación estratégica y la definición de las prioridades institucionales, respectivamente.

En tanto, y como parte de la reestructura, también se resolvió la creación del cargo de economista jefe, que de acuerdo con el comunicado de prensa del organismo estará al frente del “análisis económico y la generación de conocimiento, a través de investigaciones económicas, para apoyar la toma de decisiones en materia de política monetaria y estabilidad financiera”. En dicho caso, y tras un llamado público internacional, se designó al economista de la División de Estudios Regionales del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) Bertrand Gruss. Desde el BCU destacaron la trayectoria profesional de Gruss en el organismo internacional, así como su “amplia experiencia tanto en producción académica como en economía aplicada” y su actividad como funcionario del BCU en el pasado.

Asimismo, y como parte de la reestructura, el BCU dispuso la unificación de las áreas de Gestión de Activos y Pasivos y Sistema de Pagos en una sola, denominada Gerencia de Política Financiera y Sistema de Pagos. En este caso, el departamento correrá a cargo del hasta entonces titular del área de Gestión de Activos y Pasivos, Fabio Malacrida, y de acuerdo con el comunicado, asumirá “funciones vinculadas a la gestión de activos y pasivos, los mercados financieros y la infraestructura de pagos, favoreciendo una visión más integral de estas materias y una mayor coordinación operativa”.

“La diferenciación entre las funciones de análisis de política monetaria, a cargo del economista jefe, y aquellas vinculadas a su implementación fortalece la independencia técnica y la especialización de cada ámbito de trabajo, favorece una mejor rendición de cuentas y contribuye a mejorar los procesos de coordinación y toma de decisiones dentro de la institución”, explicó el organismo.