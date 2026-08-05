Brasil retiró a su embajador en Argentina: Lubetkin dijo que “Uruguay siempre está a disposición de dar una mano en lo que pueda”

En el marco de una conferencia de prensa convocada por la cancillería para informar sobre la visita del papa León XIV a Uruguay a principios de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, fue consultado por la prensa sobre la reciente decisión de Brasil de retirar a su embajador en Argentina. El canciller uruguayo dijo que la tensión entre los dos principales países del Mercosur “no ayuda a nadie”. “No solamente no ayuda a los brasileros y los argentinos; no ayuda a los uruguayos, no ayuda a los paraguayos. Un Mercosur tensionado es malo para todos, es una mala noticia para todos”, expresó.

A través de un comunicado, la cancillería argentina informó en la noche de este martes que el gobierno brasileño resolvió “reducir el nivel de la representación diplomática bilateral” entre ambos países “al nivel de encargados de negocios”. A su vez, el gobierno liderado por Lula le solicitó al embajador argentino en Brasil que regrese a Argentina.

Lubetkin abogó por que “se puedan bajar las tensiones rápidamente”. El ministro señaló que en los próximos meses, con Uruguay en la presidencia pro tempore, el Mercosur tiene “un montón de temas importantísimos para con la Unión Europea, en la negociación con India, en la negociación con Canadá, en la negociación con Emiratos [Árabes Unidos] para hacer cosas concretas”. En ese sentido, subrayó que, “si hay un escenario de choque entre los dos grandes, por las razones que sean y que sabemos cuáles son, es una mala noticia”.

En el comunicado, el gobierno del presidente argentino, Javier Milei, expresó: “La República Argentina toma nota de la decisión adoptada unilateralmente por el gobierno de la República Federativa de Brasil, y lamenta su decisión de continuar aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”. “En estos últimos años se produjeron numerosos episodios de expresiones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países. En todos esos casos, sin excepción, Argentina eligió no convertirlos en un incidente diplomático. Nunca respondimos a una diferencia política con una medida institucional. Ese criterio es el que Argentina sostiene hoy”, se agrega en el comunicado.

Consultado sobre la posibilidad de que el gobierno uruguayo intermedie entre los dos países, Lubetkin dijo que “Uruguay siempre está a disposición de dar una mano en lo que pueda”.

Días atrás, durante el lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, Milei tildó a Lula, sin mencionarlo explícitamente, de “zurdo”, “ladrón” y “presidiario”. En Uruguay, esto fue cuestionado por el Frente Amplio, que manifestó su solidaridad con Lula, quien va por la reelección en las elecciones presidenciales de octubre. El domingo, en el acto de lanzamiento de su campaña, Lula catalogó las declaraciones de Milei en territorio brasileño como “payasadas” y afirmó: “Nadie de afuera va a interferir en las elecciones”.