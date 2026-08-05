Rendición de Cuentas: “No está la plata para las propuestas de Cabildo Abierto”, dijo diputada del FA que preside la comisión

Este jueves Manini Ríos le llevará seis planteos a Orsi para integrar al proyecto, y en el oficialismo dicen que “ojalá” en la reunión se resuelva el apoyo de los cabildantes a la iniciativa.

La próxima semana se empezará a votar el proyecto de Rendición de Cuentas en la comisión de Diputados que la estudia, y el tiempo apremia al oficialismo, que depende de los dos votos de Cabildo Abierto (CA) para que la iniciativa pueda ser aprobada en general en el plenario. Porque desde el inicio del tratamiento la coalición anunció que no apoyará el proyecto y mantiene esa tesitura, según confirmó la diaria, tanto con blancos como con colorados.

Con este panorama, este jueves a las 10.00 habrá una reunión clave en la Torre Ejecutiva entre el presidente Yamandú Orsi y el líder de CA, Guido Manini Ríos, que le llevará sus propuestas para integrar a la rendición, que son básicamente seis. La primera consiste en “incrementar en un 50% la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia prevista en el proyecto, debiéndose verificar que el niño recibe adecuada alimentación, atención médica y odontológica, y asiste a la escuela”. Además, “el pago deberá efectuarse a través de la Tarjeta Uruguay Social”.

El segundo punto es “establecer un objetivo de reducción del total de funcionarios del Estado del orden del 1% anual, hasta alcanzar el 10% de disminución del número de dependientes del Estado”. “No se incluirá en esta reducción a los sectores de la educación, salud y seguridad pública”, se agrega en el documento de CA.

El tercer planteo apunta a asignar recursos al Instituto Nacional de Rehabilitación “para la instalación de talleres de oficios e infraestructura de trabajo en los predios carcelarios, pago del peculio y otras inversiones necesarias para avanzar hacia el objetivo de hacer trabajar a todas las personas privadas de libertad condenadas”.

El cuarto punto que piden los cabildantes es implementar “una campaña de bien público para educar, concientizar y prevenir a la sociedad sobre los riesgos para la salud del consumo de cannabis, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 de la Ley 19.172” (de regulación y control del cannabis, de diciembre de 2013).

La quinta propuesta es incrementar “en 20 millones de dólares anuales” las partidas al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, “a efectos de acelerar el ritmo de las escrituraciones y comienzo de obras de las cooperativas de viviendas ya sorteadas”.

Por último, los liderados por Manini Ríos piden “retirar los artículos que disponen la reasignación de partidas del rubro funcionamiento de las Fuerzas Armadas, ya hoy insuficiente para atender necesidades del servicio”.

El documento de CA incluye un apartado referido a la “financiación de las propuestas”, que consta de tres puntos. El “gravamen temporal a bancos comerciales y empresas administradoras de crédito tras años recientes de ganancias extraordinarias, revisar y racionalizar los gastos tributarios, e ingresos derivados de la regulación del juego online”.

A todo esto, consultado por la diaria sobre si CA votará el proyecto en general, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que esperará a ver “qué pasa en la comisión” y “qué aditivos o qué artículos presenta la Coalición Republicana”, para saber “cuál es la propuesta para el control de las transferencias de dinero” de las asignaciones. “Como con la Coalición Republicana no hablo de estos temas, lo voy a saber cuando ellos voten”, insistió. Consultado por la reunión de este jueves entre su líder y el presidente Orsi, Perrone se limitó a decir que no “está informado de nada” al respecto.

Diputada del FA: “¿De dónde vas a reasignar si está todo muy justo?”

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Sylvia Ibarguren, presidenta de la comisión que trata la rendición, subrayó a la diaria que escuchó la postura de Perrone, pero resaltó que los cabildantes no son parte de la comisión, por lo tanto, no votarán en esa instancia, y por eso “él lo está planteando de esa manera”, porque el voto de Perrone “va a valer en el momento en el que todo esto se trate en el pleno” –el proyecto en la comisión se aprueba seguro porque el oficialismo tiene mayoría allí–.

De todas formas, la diputada subrayó que esas declaraciones le hacen “un poco de ruido”, porque si la coalición sigue con su postura de no acompañar el proyecto en general y CA tampoco lo acompaña, “no hay rendición”. “Entonces, es como el huevo y la gallina: ¿qué está primero? Si no hay rendición, aunque las propuestas de la coalición sean fantásticas, no van a prosperar”, sostuvo.

Sea como fuere, Ibarguren dijo que vio las aspiraciones de CA, y hay muchos de los planteos que no le parecen “viables”, sobre todo porque “los recursos no están”. Subrayó que si hubiera recursos para duplicar las asignaciones únicas, “ya estarían en el planteo del proyecto”.

“¿De dónde vas a reasignar si está todo muy justo?”, preguntó, y resaltó que en esta rendición el Poder Ejecutivo hizo “el máximo esfuerzo para encontrar, en la estructura que tiene el presupuesto, los recursos para reasignar en las prioridades”. “No está la plata para las propuestas que hace CA”, insistió, aunque subrayó que “obviamente” es una negociación, por lo tanto, “ellos van a pedir x para ver si consiguen h”, pero eso será “resorte del presidente”. Por lo tanto, la diputada dijo que “ojalá” el tema se resuelva en la reunión de Orsi con Manini Ríos de este jueves.