India acreditó a su primer embajador permanente en Uruguay

Desde la cancillería uruguaya destacaron que el hecho “refleja los estrechos vínculos de amistad entre ambos países y el potencial para seguir profundizando y diversificando la relación bilateral”

El diplomático indio Binoy George presentó este martes las cartas figuradas que lo acreditan como el primer embajador residente del país asiático en Uruguay al canciller de la República, Mario Lubetkin, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La instalación de la legación diplomática en nuestro país, que hasta esta fecha operaba por intermedio de un embajador concurrente en Argentina, obedece a una creciente voluntad diplomática de estrechar los lazos entre ambos países en materia política y comercial.

Es así que en un breve posteo en redes sociales, desde la cartera indicaron que la designación del flamante embajador se condice con la inminente apertura de una embajada en la capital de nuestro país. Además, destacaron que el hecho “refleja los estrechos vínculos de amistad entre ambos países y el potencial para seguir profundizando y diversificando la relación bilateral”.

De acuerdo con las cifras del Fondo Monetario Internacional, India es la sexta economía en términos nominales a nivel internacional, con un producto interno bruto que ronda los 4,15 billones de dólares y que, según las proyecciones del organismo, podría ascender a los 6,5 billones hacia 2031, algo que la convertiría en la tercera economía mundial.

Asimismo, el país es uno de los miembros fundadores y mantiene la presidencia pro tempore de la alianza de los BRICS, un grupo de países emergentes del Sur global –a excepción de Rusia– de creciente peso geopolítico y económico en la esfera internacional, aunque nuestro país no ha expresado la voluntad de unirse al bloque.

En ese sentido, y según consignó la diaria a principios de esta semana, desde el gobierno entienden que es necesario intensificar los intercambios comerciales con el país de Asia.

Entonces, y consultado al respecto, Lubetkin indicó que la profundización del relacionamiento bilateral “adquiere una gran importancia” como parte del proceso de inserción internacional que pretende el gobierno, particularmente en Asia. El canciller apuntó a una instancia de intercambio entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el primer ministro indio, Narendra Modi, durante la cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro el año pasado –cuando se anunció que el país asiático instalaría una delegación permanente en Uruguay– como parte de dicho proceso, e indicó que el gobierno se encuentra trabajando en una serie de ideas que nacieron del encuentro entre mandatarios.