Alejandro Sánchez: a la izquierda le está “faltando imaginación política” para “construir” una “alternativa real y creíble”

En la presentación del libro Rebeldía desde el sur, el secretario de Presidencia afirmó que se precisa “construir mayorías nacionales” y no “minorías intensas” que se juntan “para decir que tienen las cosas claras”

El local de la fundación Siembra fue el escenario de la presentación del libro Rebeldía desde el sur, escrito por el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo. Integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), el jerarca del Ejecutivo contó en la instancia con los comentarios del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, así como con los de la politóloga Marcela Schenck. La autora del prólogo de la obra, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, también hizo uso de la palabra.

El libro propone “cómo enfrentar a la ultraderecha y construir un futuro de izquierda en América Latina“, pero esto para Sánchez es un error. “Discrepo con una parte muy importante del libro que es el comienzo. Discrepo porque creo que la tarea no es enfrentar a las extremas derechas, sino ganarles”, puntualizó el secretario de Presidencia. “Para ganarles nos tenemos que juntar y además pensar con nuevas herramientas, porque vivimos en un mundo distinto”, reforzó.

Sánchez recordó que “el mundo está discutiendo las nuevas reglas del futuro” como lo son “la biotecnología, la bioseguridad y la inteligencia artificial”, por lo que es necesario dar una disputa de los “espacios y las zonas de influencia”. En términos generales, y antes de profundizar en las características de la discusión, el jerarca de gobierno reconoció: “No estamos teniendo tiempo para reflexionar políticamente”.

Para el dirigente del MPP, el hecho de que las sociedades vayan “a una velocidad tan grande” exige “detenernos a pensar qué es lo que estamos haciendo” tanto a nivel de la militancia social y política como de la academia. Este aspecto –al que invita el libro, según Sánchez– debe implicar reconocer “errores” y poner en juego un “horizonte de futuro”.

“Lo que nos está pasando muchas veces –por lo menos para los del costado izquierdo del mundo– es que estamos perdiendo el concepto de la rebeldía, contra qué nos queremos rebelar”, sumó el secretario de Presidencia. “La ultraderecha está tomando un conjunto de acciones” que hacen que parezca que “la rebeldía se vuelve de derecha”, complementó. Explicó que eso es consecuencia de “un mundo donde hay un enorme enojo con la democracia” porque “no ha logrado cumplir con los objetivos”, como la “mayor participación social” y la “distribución de la riqueza”.

“Lo que nos está pasando a las izquierdas es que nos está faltando imaginación política para poder construir, sobre la base de ese enojo, una alternativa real y creíble”, reflexionó Sánchez. Profundizó en que se trata de “volver a recuperar el consenso entre lo necesario y lo posible”. “Necesitamos pensar en lo necesario, pero tener instrumentos para avanzar lo posible”, enfatizó. En la misma línea puntualizó que “necesitamos construir mayorías nacionales que puedan avanzar en pos de esos cambios y no minorías intensas que lo que terminan haciendo es juntarse para decir que tienen las cosas claras”.

Sin profundizar en aspectos políticos, Topolansky coincidió en la necesidad de “hacer un alto” para “pensar y reflexionar”. “Hay algo a lo que la gente le tiene miedo: a que se le hagan trizas las pocas certezas que le van quedando”, analizó. En ese sentido, reconoció la existencia de un escenario de incertidumbre marcado por “un cúmulo gigantesco de información y de desinformación” que lleva a que cueste “tener una mirada larga”.

El rol de América Latina

Partiendo de que la izquierda ha “perdido ocho elecciones”, Sánchez llamó a “juntar la fuerza social de América Latina para poder efectivamente construir una patria latinoamericana”. Remarcó que de lo contrario “es muy difícil” que se pueda “incidir en algo en las grandes decisiones que se están tomando en el mundo” y que “afectan directamente”.

“Cuando no te invitan a la cena, lo que está pasando es que el menú sos vos”, remarcó el secretario de Presidencia. Siguiendo su razonamiento, aseguró que “América Latina es el menú de esta disputa geopolítica que se está dando en función de los recursos críticos que tiene”. Sobre este último punto, remarcó que “un capítulo muy importante” es “la resistencia” que es necesario “organizar”.

“Leonel [Briozzo] convoca a organizar la resistencia a esa situación de despojo, esa situación de vulneración de la soberanía de América Latina, esa situación en la que los latinoamericanos no estamos pudiendo resolver la custodia de los bienes naturales y culturales que tenemos”, reflexionó sobre el final, volviendo sobre el objetivo del libro.

“No se trata solo de ganar gobiernos, se trata de construir alternativas políticas reales que impacten y conmocionen a la gente para construir esas mayorías que nos permitan disputar grados de soberanías y espacios para que los bienes comunes puedan ser disfrutados por todos”, resaltó el jerarca. “Esto todavía se llama revolución y hay que seguir peleando”, concluyó Sánchez.