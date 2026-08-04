Con el apoyo de la Federación Rural, un grupo de vecinos de Casupá se movilizará en Montevideo en rechazo al proyecto del gobierno

Horas antes de la manifestación, la Mesa Política del Frente Amplio expresó su respaldo a la actuación del Poder Ejecutivo y afirmó que la construcción de la represa es “un objetivo nacional”.

A menos de una semana de que el Partido Independiente -con el apoyo de otros partidos de la oposición y de organizaciones sociales- presentara una demanda civil en la Justicia, y horas antes de una movilización convocada en contra de la iniciativa, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) emitió una declaración de respaldo a la construcción de la represa de Casupá. El proyecto, que ya se encuentra en la etapa de licitación, tiene como propósito reforzar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana y es complementario a las obras que el gobierno tiene previsto llevar a cabo en sustitución del proyecto Neptuno, impulsado por la anterior administración y reformulado durante la actual.

En la declaración, el FA sostiene que la represa de Casupá “responde a la necesidad del país de contar con mayores niveles de reserva de agua bruta dulce para asegurar el abastecimiento de agua potable de las uruguayas y uruguayos que viven en el área metropolitana cercana a los dos millones de personas, para el corto y mediano plazo con perspectiva a 2050”.

En ese sentido, la fuerza política afirma que se trata de “un objetivo nacional que no puede estar sujeto a intereses políticos menores ni a una lógica de confrontación electoral permanente”. En declaraciones a El País, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que “partidizar el acceso al agua potable, que debe ser objeto de política de Estado y acuerdos nacionales, es el camino equivocado”, si bien puntualizó que la demanda civil que presentó el Partido Independiente es “legítima”.

Desde la oposición se ha cuestionado, entre otras cosas, que OSE haya abierto una licitación sin tener todavía la autorización ambiental correspondiente. Ortuño aseguró que la iniciativa “se está llevando adelante con todas las garantías, tanto en los estudios de impacto ambiental como en un apego estricto a la legislación y a la Constitución”.

En la declaración del FA se señala que la represa de Casupá “supone una solución con amplio fundamento técnico y científico a un problema real que la crisis hídrica de 2023 puso de manifiesto con la prolongada interrupción del servicio de agua potable a los hogares”.

La fuerza política respaldó la actuación del Poder Ejecutivo en este tema y destacó que el proyecto fue incluido en las bases programáticas del FA para el actual quinquenio, por lo tanto, se trata de una obra que “cuenta con la legitimidad democrática surgida del respaldo ciudadano expresado mediante la elección de la fórmula presidencial” compuesta por Yamandú Orsi y Carolina Cosse. “Un pronunciamiento democrático que debe ser respetado”, subraya el FA.

“Estamos llenos de agua como para tener otras opciones”

Este miércoles, un grupo de vecinos de Casupá (una localidad del departamento de Florida con 2.742 habitantes, de acuerdo al último censo nacional) se manifestará en Montevideo en contra del proyecto del Poder Ejecutivo. La movilización partirá a las 12.00 desde el Rosedal del Prado, pasará por la Torre Ejecutiva, donde se le entregará una carta a Orsi, para recordar “la audiencia prometida”, y culminará a las 15.30 en las inmediaciones del Palacio Legislativo, donde se leerá una proclama.

Se espera que a la manifestación asistan algunos dirigentes políticos de la oposición; el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, por ejemplo, ya confirmó asistencia.

La Federación Rural también resolvió “acompañar” la protesta. En diálogo con la diaria, Rafael Normey, presidente de la gremial, sostuvo que la iniciativa del gobierno acarrea “una cantidad importante de debilidades”. En primer lugar, mencionó que “no se diversifica la fuente de agua”, cuando en el país “hay muchas otras opciones”, como el río Yi, el río Negro, el río Uruguay y el Río de La Plata, “con o sin desalinizadora”. “Estamos llenos de agua como para tener otras opciones”, resaltó.

Normey también señaló que, si bien la represa de Casupá es “muy grande en cuanto a su tamaño”, su cuenca de captación “es entre cuatro y cinco veces más chica que la cuenca de captación de Paso Severino”, que, a su vez, en la crisis hídrica de 2023 “se quedó totalmente seca”.

Por otra parte, el presidente de la Federación Rural señaló que actualmente el 65% del agua que OSE potabiliza para el área metropolitana se pierde, lo cual “es un verdadero despropósito”. “Si la OSE no tuviese esas pérdidas tan importantes, es evidente que toda esta obra sería bastante menos necesaria o prácticamente el problema ya estaría resuelto”, señaló Normey, quien puntualizó que para la gremial efectivamente existe “un problema con el tema del agua para la zona metropolitana y es algo que se debe solucionar”, pero no con Casupá.

En uno de los mensajes que convocan a la manifestación, los vecinos de Casupá advierten que la concreción del proyecto implicaría la inundación de más de 430 hectáreas de monte nativo, lo cual “afectará seriamente la biodiversidad”. Asimismo, cuestionan el desplazamiento de familias rurales, “que perderán su hogar, su trabajo, su historia y su forma de vida, siendo desterradas”; y critican que se continúe recurriendo al río Santa Lucía, sin diversificar las fuentes y “comprometiendo la seguridad hídrica”.