Legnani sobre los proyectos inmobiliarios: “En Canelones lo que se construye se comercializa, se vende y se habita”

El intendente canario dijo que su departamento tiene un “ordenamiento territorial bien definido” y que en todas las iniciativas “se tiene en cuenta la parte ambiental”.

Este lunes, el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay se movilizaron en contra del proyecto inmobiliario en Bañados de Carrasco, que involucra a las intendencias de Montevideo y Canelones y se estudia actualmente en el legislativo departamental de la capital. Como consigna, las organizaciones movilizadas plantearon que la población no crece y que, por lo tanto, “no tiene sentido expandir el suelo urbano”.

Consultado en Panorama informativo de la diaria Radio, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo que no conoce los detalles del proyecto, pero, respecto del argumento demográfico, dijo que supone que “tendrán un estudio respecto a ese lugar puntual de Montevideo”, pero sobre la realidad de su departamento afirmó: “En Canelones nosotros tenemos un ordenamiento territorial bien definido; Canelones en la costa crece, lo que se construye se comercializa, se vende y se habita”.

Legnani aseguró que el departamento que dirige desde hace un año captó “4.581 millones de dólares en un quinquenio en inversión privada” a partir de la iniciativa que definió como “sumamente exitosa” por parte del presidente de la República, Yamandú Orsi, cuando se desempeñaba como jerarca canario, de generar una “ventanilla única” para todos los proyectos “para que circulen rápidamente”.

El jefe departamental aseguró que “siempre se tiene en cuenta la parte ambiental en cada uno de los proyectos” y que ninguno podría desarrollarse en Canelones “sin las autorizaciones competentes en cada una de las materias”.

Otra discusión tiene que ver con el proyecto que prevé construir 21 torres de 11 pisos en Médanos de Solymar, que se traduce en 1.042 viviendas. Legnani indicó que recibió un “exhaustivo análisis” de la Junta Departamental de Canelones, por donde “pasó el desarrollista, pasó el ejecutivo, se hicieron todas las consultas y se analizó por años”. “Están las condiciones de infraestructura como para que estos proyectos vengan a la costa”, dijo, consultado sobre la situación del saneamiento y la caminería, entre otros elementos del ordenamiento territorial.

Continúa a estudio el proyecto de cancha de golf en el parque Roosevelt

Sobre la cesión de hectáreas del parque Roosevelt para instalar un campo de golf, Legnani dijo que el predio tiene “370 hectáreas y cuenta con 700.000 árboles”, además de que la intendencia planta 1.000 anualmente, y recordó que recientemente se generó una polémica por la instalación de una carpa y se retiraron 20 árboles: “Se tala y se planta. Por normativa hay que plantar el doble, plantamos el doble, pero además plantamos 1.000 árboles por año nosotros en el parque Roosevelt. La cantidad de árboles retirados equivale al 0,0004%”, indicó.

Con respecto al campo de golf, el intendente indicó que todavía no cuentan con el proyecto definitivo, sino que fue una iniciativa presentada en 2022 que por “consideraciones técnicas” se cambió a otra fracción del parque. Señaló que lo evaluarán con técnicos y por el momento desconocen la cantidad de árboles a retirar, pero el compromiso es “plantar el doble” y, “como contrapartida, que los chiquilines de las instituciones educativas puedan hacer uso de la cancha de entrenamiento de golf”.

La propuesta de Enciso para que las forestales inviertan en caminería

“Como todo en el Congreso de Intendentes, vamos a llegar a una postura común”, señaló Legnani al ser consultado por la propuesta del nuevo presidente de esa institución e intendente de Florida, Carlos Enciso, para generar un fideicomiso que permita “atacar la problemática de la caminería rural” y que las empresas forestales hagan su contribución. Sobre el diálogo interno, señaló que los jerarcas se ven atravesados por demandas comunes y eso “allana bastante el camino para esto del diálogo y de los consensos”.

También está en la agenda del Congreso de Intendentes el fenómeno meteorológico de El Niño, previsto para el último trimestre del año. Legnani dijo que será de “un alto impacto, sobre todo en departamentos del litoral”, y que solicitaron una reunión con Orsi “para ir previendo” acciones y recursos dado que impactará en “inundaciones, enfermedades que puedan llegar a traer –por ejemplo, dengue–, agricultura y vivienda”. Dijo que, según lo que les transmitieron los diputados que estudian la Rendición de Cuentas a los intendentes, ya existen “recursos extraordinarios previstos para este tipo de acontecimientos”.

En lo que respecta a la propuesta del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, de ir hacia un “seguro mucho más generalizado” y obligatorio a raíz de los productores afectados por episodios climáticos adversos en Salto, Legnani sostuvo que “hay que analizarlo”. Reparó en que existen “situaciones disímiles en todo el país” y llamó a “ver caso a caso”, dado que Canelones “es muy particular” y “son familias”.