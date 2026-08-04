Deportados de Estados Unidos: para presidente de la Carifa, hay “falta de circulación de la información” entre el FA y el gobierno

Fernando Gambera dijo que la noticia suscitó el rechazo unánime del organismo y advirtió que el hecho se suma a “varias situaciones que en la fuerza política generan contradicción”.

El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Fernando Gambera, brindó una entrevista a Informativo de cierre en la diaria Radio y dijo que la noticia del diálogo entre los gobiernos uruguayo y estadounidense en torno a la posible llegada de deportados a Uruguay tomó al órgano por sorpresa.

“No sólo sorprendió; generó, digamos, una reacción contraria, yo diría, unánime”, acotó Gambera, que reconoció que en la Carifa “no se sabía nada” al respecto. Atribuyó el malestar a las formas de negociación del gobierno norteamericano, que “las está desplegando no solo con Uruguay, sino con un conjunto de países, y que en algunos casos hay unas pésimas experiencias”.

Gambera sostuvo que la reacción de la Carifa “tuvo que ver más que nada con razones conceptuales y básicas”, y recordó que la situación migratoria “es uno de los dramas humanitarios más fuertes” a nivel mundial. Es así que advirtió que el tema no puede ser abordado con frivolidad, sino que requiere “la rigurosidad de todo lo que es la normativa internacional, de todo lo que son la experiencia acumulada y el conocimiento en las oficinas de los organismos multilaterales”. También el atenerse a una serie de “ejes básicos”, entre los que identificó los principios de autodeterminación y no injerencia, así como el hecho de que todo traslado “tiene que ser partiendo de la base de la voluntad de la persona de venir a Uruguay”. “No se puede traer a alguien obligado, ¿no? Esto es básico”, remarcó.

Ante la noticia, el FA pidió información a la cancillería, recordó el presidente de la Carifa, que explicó que es necesario “seguir intercambiando” con las autoridades de gobierno. Aún así, advirtió que el suceso “es un mensaje en sí mismo”, y que se suma a “varias situaciones que en la fuerza política generan contradicción”, en alusión tanto a la visita del presidente de la República, Yamandú Orsi, a un portaaviones estadounidense como a la participación del embajador uruguayo en Estados Unidos, Daniel Castillos, en una cumbre contra el “terrorismo político de extrema izquierda”, organizada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Son tres hechos claros, son tres hechos relativamente recientes, y que, de alguna manera, ya tomaron notoriedad porque hubo claramente una posición contraria del Frente Amplio”, señaló Gambera, que apuntó además a “otras situaciones que se van sumando” que no cobraron notoriedad, pero que forman parte de “una serie de hechos que comprueban una falta de circulación de la información y de intercambio”.

En ese sentido, consideró que resulta necesaria “una coordinación, una coherencia y una cohesión superior” a la que observa entre el partido de gobierno y el Poder Ejecutivo, algo que “solo se obtiene con cercanía”, de manera de que la “información esté más a menudo” y así poder adelantarse incluso a “situaciones posteriores”.

Consultado sobre si entiende que estos hechos obedecen a presiones por parte del gobierno estadounidense sobre nuestro país, Gambera recordó que “eso es lo que se ha escuchado”. “No lo estoy diciendo yo, se ha escuchado a actores de gobierno de que existen presiones frente a estos temas en conversación”, sostuvo, y subrayó que eso “no es negociación”. Es así que consideró que resulta necesario “construir una respuesta de un país soberano [...] cargada de calor popular y cargada de contenido”.

Gambera sostuvo que la situación “no es un problema de recelo”, sino “de análisis político”, e indicó que existe consenso al respecto dentro del FA, donde se celebran “actividades internas de debate sobre el orden internacional”. Así, apuntó a la necesidad de “defender el multilateralismo, defender la paz, defender la convivencia en paz y en libertad” como “un elemento de unión” frente a “un orden mundial en declive”.

Luego de que se le preguntara si ve receptividad en torno a dicha postura en el gobierno, Gambera dijo entender que sí, aunque admitió que es probable que no haya sido posible “tener el método” que permita “trabajar en ese sentido”. Asimismo, observó que “no ha estado tan en debate ni ha sido un elemento de discusión continua la línea de inserción internacional del Uruguay”.