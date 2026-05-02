Yamandú Orsi junto a Louis Rinaldi embajador de Estados Unidos, en el portaaaviones Nimitz de USA en aguas internacionales a la altura de Uruguay. Foto: Embassy Montevideo

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se subió en la mañana de este sábado a un portaaviones militar estadounidense, informó en primera instancia el periodista Eduardo Preve. El mandatario fue invitado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, con quien se fotografió arriba de la embarcación.

Se trata del USS Nimitz, con capacidad para alrededor de 6.000 personas y actualmente el portaaviones en servicio activo más antiguo de la flota estadounidense, según informó Preve. Orsi fue trasladado al USS Nimitz en una aeronave estadounidense.

Según informó El Observador, en los últimos días tanto el presidente argentino, Javier Milei, como el presidente chileno, José Antonio Kast, abordaron el USS Nimitz, en el marco del recorrido que está realizando el portaaviones por la región.

El hecho fue cuestionado por el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto, quien en su cuenta de X afirmó que el gobierno “omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional”. “Tuvimos sesión de [la Cámara de] Diputados el martes y del Senado el jueves, donde perfectamente lo podríamos haber tratado y aprobado. El gobierno del Frente Amplio optó por violar la Constitución de la República”, escribió el legislador nacionalista.

La Constitución de la República establece que es competencia de la Asamblea General “permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando, para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él”.

En su posteo, Casaretto señaló que ya se contactó por este tema con el diputado Gabriel Gianoli y el senador Javier García, ambos integrantes del Partido Nacional y miembros de las comisiones de defensa de ambas cámaras. Casaretto indicó que, el pasado 6 de abril, García había advertido en la Comisión de Defensa Nacional del Senado que “podía presentarse esta situación totalmente evitable, simplemente actuando ajustado a derecho”.

Según consta en la versión taquigráfica de dicha sesión, el exministro de Defensa Nacional consultó expresamente si el Poder Ejecutivo enviaría “una solicitud de autorización para el ingreso del personal y del portaaviones americano”.

La presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, la senadora del Frente Amplio Bettiana Díaz aseguró que el portavión no ingresaría en aguas uruguayas, sino que se mantendría en aguas internacionales. “Obviamente, la intención es aprovechar al máximo la experiencia que ofrece el portaaviones, por lo que se podría llegar a solicitar autorización en el caso de trasladar personal para llevar adelante algún tipo de intercambio. Ahora bien, esto no es un ejercicio, sino un intercambio académico, entonces, estamos en una situación un poco ambigua en cuanto a si hay que autorizar o no. Lo que queda claro es que el portaaviones no ingresará en aguas nacionales”, manifestó Díaz.