El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, designado por la administración de Donald Trump, llegó este viernes al país para asumir sus funciones.

Según informó la sede diplomática en Montevideo, en los próximos días, Rinaldi, quien sucede a la embajadora Heide B. Fulton, presentará sus cartas credenciales al presidente de la República, Yamandú Orsi, para quedar oficialmente habilitado para asumir su tarea.

El nuevo embajador ya ha mantenido encuentros con Orsi. En diciembre, días después de que Trump anunciara su nombramiento, se concretó una reunión con el entonces presidente electo.

Nacido en Italia, Rinaldi, empresario de la construcción, se crio en Montevideo hasta emigrar a Estados Unidos a los 19 años. Además, el representante diplomático es un amigo cercano de Trump, a quien conoció hace más de 30 años por medio de la práctica del golf. Esta semana, previo a su partida, fue recibido por Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense envió la nominación de Rinaldi al Senado en marzo, la que fue confirmada por el Comité de Relaciones Exteriores de esa cámara el 1 de agosto. El embajador juró su cargo ante el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland, el 12 de agosto.

Según consignó la embajada, Rinaldi expresó que su trabajo en Uruguay estará orientado a “fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región”.