Al menos diez migrantes africanos murieron frente a Malta en su intento de llegar a Europa en una embarcación precaria

Migrantes que partieron de Libia rescatados por la ONG Open Arms, el 3 de junio, en el mar Mediterráneo.

En lo que va del año, más de 800 personas murieron ahogadas en el mar Mediterráneo según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

Por lo menos diez personas fallecieron este domingo después de que una embarcación que transportaba a migrantes provenientes de África colapsara frente a Malta, en el mar Mediterráneo, anunció la guardia costera italiana.

“La embarcación que partió de la costa libia [...] navegaba con aproximadamente 60 personas a bordo. Según la última información, un barco pesquero en la zona recuperó a alrededor de 48 personas con vida”, expresaron las autoridades marítimas en un comunicado consignado por la agencia Associated Press.

Según se informó, la embarcación precaria con los migrantes había zarpado desde las costas de Libia, pero se dio vuelta cuando se encontraba aproximadamente 80 kilómetros al sudeste de Malta. En ese momento, según la fuente, los migrantes cayeron al agua y, aunque muchos pudieron ser rescatados, al menos diez perdieron la vida y sus cadáveres fueron recuperados por los guardacostas italianos.

Situada a unos 300 kilómetros de Italia, la costa de Libia es el punto de salida de decenas de miles de migrantes que arriesgan sus vidas todos los años para intentar llegar a Europa en busca de mejores condiciones de vida.

La Unión Europea tiene un acuerdo con el gobierno libio para reducir el número de migrantes que llegan al país para intentar cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

Las políticas migratorias de Italia en el Mediterráneo central se han basado desde hace tiempo en la cooperación con Libia para frenar las salidas, incluido el apoyo, la capacitación y el equipamiento de la Guardia Costera libia para interceptar embarcaciones de migrantes, aunque de todas maneras los esfuerzos no son suficientes.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 827 personas murieron en lo que va del año en la mortal travesía del Mediterráneo central, que va del norte de África hasta Italia y la isla de Malta. Más de 1.330 personas murieron en esa ruta en 2025, de acuerdo con la información oficial de esta agencia de la ONU.