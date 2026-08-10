Más de un centenar de personas murieron tras un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

El sismo fue seguido por más de 20 réplicas y el gobierno declaró la situación de “desastre nacional”

Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes a las 7.34 dejó más de un centenar de muertos en Colombia.

Las tareas de rescate de víctimas se desplegaron en varios departamentos en los que causó daños este movimiento de tierra que se sintió en buena parte del país. El epicentro se ubicó en el oeste colombiano cerca de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, situado en el noroeste, junto a la frontera con Panamá.

El Servicio Geológico Colombiano situó el epicentro a una profundidad de 82 kilómetros, mientras que su equivalente de Estados Unidos concluyó que la profundidad fue de 107 kilómetros.

A la tarde se habían registrado más de 20 réplicas. Para entonces, el presidente Abelardo de la Espriella informó que entre las estructuras afectadas había 18 centros de salud, varias rutas y seis aeropuertos.

Según los primeros balances, el departamento de Risaralda concentraba la mayoría de las víctimas. Solo en su capital, Pereira, habían muerto 40 personas. En la ciudad, que fue una de las más afectadas por el terremoto, había decenas de personas desaparecidas después de que el terremoto dejara allí 12 edificios colapsados y otros tantos que necesitaron “estabilización y apuntalamiento de estructuras”, según informó el diario El Tiempo, citando un comunicado del ejército. El movimiento de tierra causó destrozos en el aeropuerto y en diversos edificios públicos, entre ellos hospitales de la ciudad.

Otro departamento especialmente afectado fue el Valle del Cauca –cuya capital es Cali–, donde fallecieron 27 personas. Dilian Francisca Toro, su gobernadora, manifestó que allí hubo casas y edificios destruidos en todos los municipios, y que uno de los más afectados fue El Cairo, con 80% de sus edificaciones destruidas.

Alejandro Éder, el alcalde de Cali, anunció más tarde que el número de fallecidos en la ciudad ascendía a 15 y el de heridos, a 380, y decretó toque de queda y militarización de la ciudad. El balance de víctimas fue aumentando en diversas zonas a lo largo del día.

El impacto del terremoto afectó nueve departamentos de los 32 del país. Dejó un número preliminar de 132 muertos y más de 570 heridos. Así lo informó la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), organización presidida por el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.

Asocapitales se reunió de emergencia, convocada por De la Espriella, para participar en un Comité Nacional para el Manejo de Desastres y coordinar la respuesta a lo ocurrido.

El nuevo presidente colombiano comunicó que suspendió su agenda para atender esta crisis. “Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el Eje Cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos”, dijo. Según informó el diario El Espectador, también anunció que, cada pocas horas, brindaría a la población información actualizada de la situación.

Según ese periódico colombiano, cinco pelotones de 180 militares especializados en búsqueda y rescate apoyarían las labores para localizar y rescatar a las víctimas, con ayuda de perros entrenados. Además, De la Espriella declaró la situación de “desastre nacional”.

Después del encuentro con las autoridades regionales, el presidente manifestó: “Este es un gobierno que responde, que está comprometido con la gente, que nunca va a dejar solo a los ciudadanos”. Agregó que se instaló en Bogotá un puesto de mando unificado para coordinar las tareas, y que otros dos tendrán sede en Armenia y Quibdó, capitales de los departamentos de Quindío y Chocó, respectivamente.

A su vez, desde su cuenta de X, el expresidente Gustavo Petro, que dejó el cargo el viernes, llamó a todos sus partidarios a “coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y estar atentos a las comunidades afectadas por el fuerte temblor registrado a las 7.34”.