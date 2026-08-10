El gobierno de Lula apuesta a sumar valor agregado a las tierras raras para no ser únicamente un exportador de minerales

Sin embargo, la única empresa productora de tierras raras de Brasil anunció que llegó a un acuerdo con una compañía estadounidense que proveerá insumos para la industria armamentística de Washington.

El plan de gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva promete desarrollar una política específica para minerales críticos y tierras raras, en busca de usar ese activo para depender cada vez menos de otros países.

De acuerdo con fuentes del gobierno que hablaron con Folha de São Paulo, la idea es que Brasil deje de ser solamente un exportador de minerales y amplíe la fabricación de equipos y productos, como baterías y motores.

Según manifestaron quienes redactaron esa parte del programa de gobierno, la premisa es mantener lo que ya está realizando el actual Ejecutivo y enviar una señal interna de que las empresas pueden y deben producir en el país.

Para ello, el gobierno quiere estimular la creación de demanda interna con el fin de fortalecer la cadena productiva brasileña. Un ejemplo es la convocatoria para la primera subasta de baterías, que debería lanzarse este mismo año.

Si bien el programa de gobierno de Lula defiende el uso tecnológico de los minerales críticos, menciona a las tierras raras una sola vez en el documento que tiene más de 80 páginas.

“Desarrollaremos una política específica para minerales críticos y tierras raras, capaz de organizar sus cadenas productivas, diferenciar sus usos tecnológicos y evitar la simple exportación de materias primas estratégicas”, expresa el texto programático.

Aunque no menciona el avance de otros países interesados en las tierras raras de Brasil, el plan de gobierno de Lula señala la necesidad de mejorar la inserción externa de la economía brasileña para garantizar una mayor competitividad frente a otras naciones.

Si bien el uso de las tierras raras es esencial para la fabricación de algunas partes de armamentos sofisticados, en Brasil, que posee la segunda reserva de tierras raras más grande del mundo –la primera la tiene China con casi el 90%–, su uso es otro.

Se emplean en la fabricación de motores de vehículos eléctricos y turbinas eólicas; las convierten también en elementos fundamentales para las tecnologías de la transición energética hacia fuentes de energía más limpias

Por ello, de acuerdo con lo que informó Agência Pública, las empresas mineras de tierras raras fueron incluidas en programas del Banco Nacional de Desarrollo y del gobierno federal, como la Plataforma Brasil de Inversiones Climáticas y para la Transformación Ecológica, que buscan fomentar el establecimiento de una cadena industrial brasileña para la descarbonización de la economía.

Sin embargo, estas mismas empresas mineras desde hace tiempo están en el radar del Departamento de Defensa de Estados Unidos, especialmente Serra Verde, que produce un concentrado de elementos de tierras raras.

De hecho, en abril de este año, Serra Verde –la única empresa minera dedicada exclusivamente a la explotación comercial de tierras raras en Brasil– anunció su adquisición por parte de la estadounidense USA Rare Earth y la formalización de un contrato de suministro a 15 años que abarca el 100% de su producción para una “empresa de propósito específico”. Dicha entidad no fue identificada, pero contó con capital aportado por agencias gubernamentales de Estados Unidos e inversores privados. Según la CNN, la operación entre las empresas concluirá a finales de agosto.

Si bien desde la empresa brasileña evitaron responder el uso que se le dará a su producción, esta respuesta la dio Barbara Humpton, directora ejecutiva de USA Rare Earth, quien en una entrevista con la cadena Fox afirmó que la adquisición de la producción de Serra Verde por parte de la “empresa de propósito específico” permitirá a Estados Unidos acceder a insumos para la industria de defensa. “Serra Verde es la única productora de tierras raras pesadas fuera de Asia y cuenta con las cuatro tierras raras magnéticas”, afirmó Humpton.

“La brillante iniciativa del gobierno de Estados Unidos consistió en crear una sociedad de propósito específico –con el apoyo de diversas agencias gubernamentales e inversión privada– para garantizar un contrato de compra del 100% de la producción durante 15 años, asegurando así nuestro acceso a los materiales necesarios para nuestra economía y nuestra defensa”, agregó la ejecutiva.