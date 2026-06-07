Irán atacó por primera vez Israel desde el comienzo de la tregua y un acuerdo de paz parece lejano por el momento

Trump dijo que llamó a Netanyahu para que evite responder, mientras las fuerzas israelíes siguen bombardeando Beirut en el marco de su guerra con Hezbolá.

Un acuerdo negociado que ponga fin a la guerra que Estados Unidos e Israel comenzaron de forma conjunta contra Irán el 28 de febrero parece por el momento muy lejano, después de que este domingo Irán lanzara su primer ataque directo contra Israel desde que entró en vigencia la tregua convenida entre Washington y Teherán, el 8 de abril.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el domingo a través de sus canales oficiales que atacó la base aérea israelí de Ramat David con misiles balísticos. Según la Guardia Revolucionaria, los ataques fueron una advertencia y remarcaron que cualquier escalada conllevaría una respuesta más amplia que abarcaría todos los objetivos estadounidenses e israelíes en la región.

De acuerdo con lo que informó el diario israelí Haaretz, las sirenas sonaron en el norte del país cuando el ejército anunció haber identificado misiles disparados desde Irán. El domingo, el diputado iraní Ebrahim Rezaei, portavoz del influyente comité de política exterior y seguridad nacional del Parlamento, había declarado que las fuerzas de su país responderían al ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut.

En la misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había expresado que el bloqueo naval estadounidense a Irán y su autorización el domingo para que Israel intensificara sus ataques en Líbano convierten a las bases estadounidenses y los activos israelíes en Medio Oriente en objetivos legítimos. Los ataques iraníes llevaron a un nuevo nivel el conflicto, mientras el gobierno estadounidense que lidera el presidente Donald Trump viene intentando por todos los medios detener la guerra que comenzó hace ya más de tres meses.

En las últimas semanas, Israel intensificó sus ataques contra Líbano, donde opera la organización chiita proiraní Hezbolá, un conflicto que lleva décadas y que cada tanto se reflota, pero que en este contexto de pugna directa entre Estados Unidos e Irán tiene aún más relevancia.

Este domingo, medios oficiales libaneses informaron que Israel llevó a cabo ataques aéreos el domingo en Beirut. Según el ejército, el objetivo era una sede de Hezbolá en Dahiyeh, bastión del grupo situado en un extenso suburbio al sur de la capital libanesa. Dos personas murieron y al menos 11 resultaron heridas en los ataques, informó la Agencia Nacional de Noticias de Líbano, que especificó que los ataques se dirigieron contra dos apartamentos en dos edificios distintos.

Las imágenes posteriores al ataque mostraron varios edificios de apartamentos gravemente dañados. Casi de inmediato, desde Irán se amenazó con una respuesta directa contra Israel. Según el canal saudí Al-Hadath, Israel informó a Estados Unidos antes de realizar los ataques contra Beirut, un tema sensible, porque Washington viene dialogando con el gobierno de Líbano para evitar los ataques contra la capital del país. Israel se viene absteniendo de bombardear Beirut de forma masiva durante el conflicto actual, por expresas presiones de la Casa Blanca, que teme que esto perjudique los esfuerzos de Washington por lograr un alto el fuego y un futuro acuerdo nuclear con Irán, que condiciona cualquier acuerdo a una tregua en Líbano.

De todas maneras, las fuerzas israelíes sí vienen lanzando diariamente ataques masivos contra la zona sur de Líbano, la cual además ocuparon de manera parcial, aunque sin establecer ningún plazo para su retirada, en un intento por detener los ataques que lanzan desde ese lugar las milicias de Hezbolá sobre el norte de Israel.

En este contexto, Trump dio este domingo declaraciones a varios medios estadounidenses. En una entrevista con Fox News, el líder republicano dijo que instó a Irán a retomar las negociaciones tras el ataque con misiles iraníes contra el norte de Israel. “Le sugiero a Irán: ya lanzaron sus misiles, con eso basta. Vuelvan a la mesa de negociaciones y lleguen a un acuerdo”, dijo Trump, y agregó que iba a llamar por teléfono al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no tome represalias contra Irán tras los ataques con misiles lanzados en la noche del domingo desde Teherán contra el norte de Israel.

“Los ataques iraníes no hirieron a nadie. Ojalá Israel no tome represalias. Si Bibi (apodo de Netanyahu) contraataca, esto seguirá igual que en los últimos 47 años, o incluso en los últimos 3.000”, expresó Trump.

Por otra parte, en una entrevista que concedió a la cadena NBC, al ser cuestionado sobre su promesa de campaña de no iniciar nuevas guerras, Trump afirmó que “no prometió nada” y argumentó que la operación en Irán no era una “guerra interminable”, si bien se viene extendiendo en el tiempo bastante más que lo esperable.

“Nos cuesta muy poco mantener” a 50.000 soldados estadounidenses en la zona, declaró Trump. “Creo que los mantendremos allí hasta que se complete la operación”, agregó el mandatario estadunidense, y dijo que la operación en Irán es muy diferente de las guerras de Vietnam e Irak porque este conflicto solamente duró meses y no años.

Trump también afirmó que no exigía que Líbano formara parte de un acuerdo a corto plazo con Irán, aunque sí expresó su deseo de que Israel lanzara “ataques más selectivos contra Hezbolá”.