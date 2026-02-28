Tras semanas de amenazas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la madrugada de este sábado, desde su casa en Palm Beach, ataques coordinados con Israel contra Irán. En un mensaje Trump anunció “operaciones de combate importantes en Irán para eliminar amenazas inminentes del régimen”, que fueron bautizadas con el nombre de Furia Épica.

El jueves, en Ginebra, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff había tenido la última ronda de negociaciones con ese país con la intención de que Irán desista de su programa nuclear. Desde hace semanas, Estados Unidos venía desplegando en Medio Oriente el mayor contingente militar desde la ofensiva contra Irak, que comenzó en 2003. Israel utilizó hoy la misma fundamentación que se usó en aquel entonces: dijo que se trata de un “ataque preventivo”.

En su mensaje, Trump llamó a los cuerpos de seguridad de Irán a “dejar las armas o enfrentarse a una muerte segura”, mientras que también le habló a los iraníes: “al pueblo de Irán, la hora de vuestra libertad está cerca. Manténganse a cubierto, no salgan de casa, es muy peligroso. Las bombas caerán en todos lados. Cuando terminemos, tomen el gobierno. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

“Irán se ha negado y ha rechazado todas las oportunidades para renunciar a sus ambiciones nucleares. Han continuado desarrollando misiles de largo alcance y reconstruyendo el programa nuclear”, afirmó Trump en su mensaje. “Vamos a destruir sus misiles y eliminar su industria de misiles. Vamos a aniquilar su marina. Puede que tengamos bajas y que valientes estadounidenses pierdan la vida. A veces pasa en la guerra. Pero no hacemos esto por el ahora, sino por el futuro y es una misión noble”.

Según informó Fox News en base a funcionarios estadounidenses, los operativos contra Irán durarán días y no es una “operación militar quirúrgica”. En su discurso, Trump anunció ataques “masivos” y “continuados”.

La agencia Efe indicó que Estados Unidos lanzó decenas de misiles crucero Tomahawk y que podría estar usando cazas F-22 y F-35 de guerra electrónica para reducir las capacidades de defensa aérea iraní. Según el reporte de Fox News, los ataques de Estados Unidos están enfocados en las instalaciones militares y el sistema de misiles de Irán, mientras que Israel tendría como objetivos los centros de poder iraní, incluido el líder supremo, Ali Jamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian, en Teherán.

Según la agencia Reuters, Jamenei estaría en una ubicación segura fuera de la capital iraní. A su vez, el New York Times verificó bombardeos en la zona de Teherán donde está el palacio presidencial y el Consejo de Seguridad Nacional, así como la sede del Ministerio de Inteligencia.

Los ataques israelíes llegaron a las ciudades iraníes de Isfahán, Tabriz, Karaj. Al sur, un bombardeo en la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de la ciudad Minab, provocó la muerte de 53 niñas y que otras 47 resultaran heridas, según informaron las autoridades locales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado en el que dijo que espera que el ataque pueda “crear las condiciones para que el valiente pueblo de Irán tome su destino en sus propias manos”. “Agradezco a nuestro gran amigo, el presidente Donald Trump, por su liderazgo histórico. ”Ha llegado el momento de que todos los segmentos del pueblo iraní —los persas, los kurdos, los azeríes, los baluchis y los ahwazis— se liberen del yugo de la tiranía y construyan un Irán libre y en paz“, señaló.

Se espera que Trump vuelva a dar una declaración este sábado.

La respuesta iraní

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Iraní contraatacó con misiles balísticos a Israel y contra bases estadounidenses en Baréin, Catar y contra Emiratos Árabes Unidos.

“Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán, todo el territorio ocupado y las bases del criminal Estados Unidos en la región fueron sometidos a los contundentes impactos de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo”, dijo el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado, al anunciar la Operación Verdadera Promesa 4.

Emiratos Árabes Unidos y Catar confirmaron ataques iraníes a su territorio, en los que se confirmó un muerto en este primer país, y condenaron los hechos, asegurando que se reservan una posible respuesta.

Varias compañías aéreas cancelaron vuelos a la región y la mayoría de países cerraron su espacio aéreo debido a los acontecimientos. En Irán el gobierno cortó el servicio de internet y telefonía “Le daremos a Israel y a Estados Unidos una lección que nunca han experimentado en su historia”, ha señalado un portavoz militar iraní. “Cualquier base que ayude a Estados Unidos e Israel será objetivo de las fuerzas armadas iraníes”.

Sin declaración del Congreso

Tras la invasión a Caracas para capturar a Nicolás Maduro en enero, los ataques de este sábado contra Irán tampoco cuentan con la aprobación del Congreso de Estados Unidos, porque no hubo una declaración de guerra formal, facultad constitucional delegada a ese organismo.