Trump dijo que está muy cerca de firmarse un acuerdo con Irán, aunque Teherán todavía no lo confirmó

Horas antes de su último anuncio, el presidente estadounidense había amenazado con lanzar un gran ataque sobre territorio iraní y tomar la isla de Karg, clave en la industria petrolera del país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que su país e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz y anunció la cancelación de nuevos ataques con misiles.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de una nueva campaña de diplomacia pública a través de las redes sociales, que no fue confirmada de inmediato por el liderazgo iraní.

La agencia de noticias iraní Fars negó que se hubiera llegado a un acuerdo, pero afirmó que existía la “posibilidad” de que Teherán considerara firmarlo.

Funcionarios iraníes sí confirmaron que las autoridades de la nación habían aceptado gran parte del borrador del texto de un posible acuerdo, pero alegaron que Estados Unidos cambió repetidamente su postura.

Si bien la Casa Blanca busca un acuerdo de paz con Irán –lo que representaría un logro importante para esta administración, a la que el conflicto se le hizo mucho más extenso de lo esperado–, Trump afirmó en numerosas ocasiones que está cerca de un acuerdo y antes había declarado que el liderazgo iraní había aceptado los términos de paz, cuando en realidad eso no había ocurrido.

De hecho, en las primeras horas de este jueves Trump había amenazado a Irán con un duro mensaje publicado en Truth, la red social de su propiedad.

“Estados Unidos golpeará a Irán con mucha fuerza esta noche”, escribió Trump. Agregó que “en un futuro no muy lejano” Estados Unidos tomará el control de la isla de Karg y de otras instalaciones petroleras del país, y que “asumirá el control total de sus mercados de petróleo y gas”, tal como lo hizo en Venezuela a comienzos del año.

Pero pocas horas después, en otra publicación en la misma red social, el líder republicano dio un brusco giro y aseguró que el acuerdo con Irán era inminente. “Basándome en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche”, expresó.

El presidente estadounidense afirmó que las negociaciones habían sido aprobadas por otras partes en el conflicto, entre ellas Israel, que en todo momento se mostró públicamente escéptico respecto de cualquier acuerdo con Irán. Entre los demás países que dieron su aprobación se encontraban los estados del Golfo Pérsico –Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos–, así como las potencias regionales Turquía y Pakistán, que ejercen el rol de mediadores en el conflicto.

De acuerdo con las declaraciones al diario británico The Guardian de una fuente diplomática cercana a las negociaciones, el acuerdo se había pactado en gran medida hacía varias semanas, pero aún existía un 50% de probabilidades de que fracasara. “Hay muchos factores que podrían obstaculizarlo”, afirmó el diplomático.

El nuevo acuerdo establecería un cronograma para desinstalar las minas en el estrecho de Ormuz, durante el cual el bloqueo naval estadounidense se mantendría vigente. También aborda mecanismos para futuras conversaciones nucleares y la liberación de activos iraníes congelados, pero no contiene acuerdos concretos sobre cómo se llevará a cabo.

Sobre el posible acuerdo anunciado por Trump hicieron comentarios desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De acuerdo con lo que consignó el diario israelí Haaretz, los voceros de Netanyahu confirmaron el jueves que Trump había conversado con él sobre el “memorándum de entendimiento emergente con Irán, cuyo objetivo es iniciar negociaciones”.

“Si bien Israel no es parte del memorándum, Netanyahu expresó su agradecimiento por el compromiso de Trump de que cualquier acuerdo final alcanzado al término de las conversaciones incluya la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos afines en la región”, indicó la oficina de Netanyahu en un comunicado.