El alcalde de Nueva York dijo que Benjamin Netanyahu es “el arquitecto de un genocidio horrorífico contra el pueblo palestino”

Zohran Mamdani dijo que no puede ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional sobre Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza y pidió al gobierno federal que lo haga, pero Trump respondió que “no será arrestado”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó en la noche del martes en sus redes sociales un video de poco más de dos minutos de duración dedicado al primer ministro de Israel y titulado “Benjamin Netanyahu es un criminal de guerra”, frase que el jerarca estadounidense reiteró durante los primeros segundos del mensaje grabado.

Según Mamdani, que ocupa el cargo desde el 1° de enero de este año, Netanyahu también es “el arquitecto de un genocidio horrorífico contra el pueblo palestino” y lo responsabilizó por la muerte de más de 73.000 personas en la Franja de Gaza, la mutilación de “decenas de miles” de niños y por elegir como blanco “hospitales neonatales y centros de cuidado de maternidad”, entre otros puntos de una lista que “sigue y sigue”.

Asimismo, lo señaló como responsable de “la incontable cantidad de personas que dejó morir de hambre mientras bloqueaba la ayuda alimentaria y humanitaria”, además de “abatir a tiros a cientos de trabajadores humanitarios y periodistas”. Agregó que el mes pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “confirmó que niños palestinos continúan siendo deliberadamente considerados objetivos y asesinados por las fuerzas armadas israelíes, más de ocho meses después del llamado cese al fuego”.

En palabras del político, los estadounidenses “pagan por las bombas que causan las muertes” y, en función de todo lo que señaló, reafirmó que por eso existe “una razón por la que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra” ante la que se expresó “de acuerdo”, dictada en noviembre de 2024, por considerarlo uno de los máximos responsables de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

En ese sentido, Mamdani aseguró que su administración examinó “todas las vías disponibles, conforme a la ley aplicable, para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la CPI” en caso de que Netanyahu la visitara, pero el estudio concluyó de forma “clara” que no cuentan con la “autoridad legal independiente” para hacer cumplir la disposición. La posibilidad se barajó debido a la eventual asistencia de Netanyahu a la Asamblea General de la ONU, que se realizará en setiembre en la sede de la entidad, ubicada en Nueva York.

“El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden. Quiero ser igualmente claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, ni tampoco ningún otro criminal de guerra en libertad. A pesar de que no podemos terminar el genocidio nosotros mismos, podemos decidir si nuestro silencio se convierte en otra arma y podemos examinar cada herramienta que tenemos para defender a la humanidad”, sentenció Mamdani, que clasificó sus dichos como un “compromiso”.

Como es habitual, la reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a través de la red Truth Social. El republicano escribió que el primer ministro israelí “no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en Estados Unidos”, sino que quienes deberían ser apresados son “aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes”, acotó con relación a la escalada militar en Medio Oriente, que se reactivó e incorporó la amenaza de Trump de bombardear instalaciones nucleares.

Trump catalogó el conflicto como algo “que debería haberse abordado hace años por presidentes anteriores”, y en ese sentido escribió que Netanyahu “lucha contra la República Islámica de Irán, que recientemente mató a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas”.

Por su parte, el domingo, Netanyahu consideró en un comunicado emitido por su oficina que Mamdani intenta “desviar la atención pública de sus errores” y debería “centrarse en reparar el daño que sus políticas han causado a Nueva York”.