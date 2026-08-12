Merz endurece su postura migratoria y devolverá a Italia a solicitantes de asilo, pero Meloni rechaza acogerlos

Alemania exige a Italia activar de inmediato la aplicación del pacto migratorio europeo y recibir de vuelta a los migrantes que llegaron a la UE a través de las fronteras italianas. Roma busca retrasar ese momento y pide “compensaciones” por acogerlos.

Después de la crisis diplomática con el gobierno de Pedro Sánchez, la primera ministra Giorgia Meloni intenta evitar que se abra un nuevo frente con el Ejecutivo del canciller Friedrich Merz, considerado un aliado en Europa, que ha anunciado su intención de empezar a devolver a Italia los migrantes que hayan llegado a Alemania después de haber entrado a la Unión Europea (UE) a través de las fronteras italianas.

El periódico italiano La Repubblica reveló el domingo que Alemania tiene intención de enviar a Italia y a Grecia los migrantes que hayan llegado primero a uno de esos países y no tramitar sus solicitudes de asilo, según el portavoz del Ministerio de Interior alemán, quien declaró que esos regresos tienen que empezar a efectuarse de inmediato. El gobierno alemán se basa en el nuevo pacto migratorio europeo, que entró en vigor el 12 de junio y endureció considerablemente la acogida de migrantes en la UE, pero que aún no se aplica en su totalidad.

Otros medios italianos han recogido el anuncio de Berlín, así como la negativa del gobierno de Meloni de aceptar el regreso de los migrantes hasta que se ponga en marcha el mecanismo llamado de “solidaridad” europea, esto es, el pago por cada migrante rechazado y enviado de vuelta a Italia o al país de entrada.

Según un informe de la Comisión Europea de julio, desde la entrada en vigor del pacto migratorio, ocho países han pedido a Italia que reciba de vuelta a 12 migrantes que llegaron a la UE a través de sus fronteras, pero Italia ha rechazado las solicitudes. La comisión señalaba en ese documento que un Estado miembro no puede rechazarlo, sino que tiene que proponer una fecha alternativa para recibir a los migrantes, de acuerdo con el nuevo pacto migratorio.

Italia considera que solo tiene que recibir de vuelta a los que hayan llegado después de la entrada en vigor del pacto, el 12 de junio. Por eso, el Ministerio del Interior italiano afirmó el domingo que “todavía es prematuro pensar que haya personas que llegaron a Italia después del 12 de junio de 2026 y que actualmente se encuentren en otros países”, incluida Alemania.

“Ha transcurrido muy poco tiempo para poder confirmarlo. Además, en el caso de los inmigrantes irregulares que lleguen después de esa fecha, Italia argumentará que debe proporcionarse una compensación que tenga en cuenta a los migrantes que desembarcaron en nuestro territorio nacional en embarcaciones de ONG con bandera de países europeos. Muchas de ellas son alemanas”, aseguró el Ministerio del Interior en un comunicado, haciendo referencia al pago de una compensación por parte de los países que rechacen a los migrantes.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a La Repubblica que Italia no va a tener en cuenta a los migrantes llegados a la UE antes del 12 de junio, algo que aceptaría también el gobierno alemán que, sin embargo, tiene prisa por reactivar los regresos de los migrantes a Italia lo antes posible –algo que Italia no ha aplicado desde 2022–.

Según la agencia de noticias ANSA, la primera persona que Alemania tiene previsto devolver a Italia, tan pronto como el 19 de agosto, es una joven somalí. Abdirisaq Warsame, de 22 años, llegó a Alemania el pasado marzo y se encuentra en un centro de acogida en la localidad de Niederwerrn, en Baviera. El 25 de junio recibió una carta de las autoridades alemanas, en la que le comunicaron que el 19 de agosto “la Policía la recogerá” y “será trasladada a Italia”.