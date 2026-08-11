Terremoto en Colombia: son casi 200 las personas fallecidas

El gobierno de Abelardo de la Espriella declarará la emergencia económica y social para atender la situación; el Banco Mundial le prestará al país 450 millones de dólares para afrontar las consecuencias de la tragedia.

Continúan en Colombia las tareas de búsqueda y rescate de desaparecidos un día después del terremoto que afectó mayoritariamente a los departamentos situados en el suroeste del país.

De acuerdo con un reporte preliminar de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) –órgano que engloba a las principales ciudades del país– y actualizado en la mañana del martes, eran 188 las personas fallecidas por el terremoto.

El conteo de heridos, en tanto, superó las 1.700 personas, al tiempo que miles de personas se encuentran desaparecidas.

De acuerdo con lo que informó el diario El Tiempo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó que el gobierno de Abelardo de la Espriella declarará la emergencia económica y social para atender la contingencia por el terremoto. A través de dicho estado de excepción, el gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley para atender la emergencia causada por el fenómeno natural. Además, podrá ordenar nuevos impuestos y tributos con los que socorrer la tragedia que significará una gran cantidad de recursos para la reconstrucción y recuperación de las zonas más afectadas.

Gómez agregó que el Banco Mundial le prestará 450 millones de dólares al Estado colombiano de manera rápida para auxiliar las múltiples demandas.

“Activamos bajo el marco de la emergencia económica, que esperamos se promulgue el día de hoy, un crédito de hasta 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender esta emergencia”, dijo Gómez, que agregó: “Tendremos esos recursos que pueden estar disponibles, si sale la emergencia el día de hoy, antes de que termine esta semana”.

Adicionalmente, de acuerdo con lo que informó el portal Infobae, el gobierno de De la Espriella, quien asumió el cargo el viernes, pondrá a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. De esta forma, se busca actuar de manera más eficaz en las numerosas situaciones de urgencia que se están presentando.

Por estas horas, la emergencia continúa concentrada en la ciudad de Cali, la tercera más importante del país y capital del departamento de Valle del Cauca, así como también en las ciudades de Pereira (Risaralda), Quibdó (Chocó), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío), las cinco capitales que permanecen en alerta roja. Las afectaciones en esos lugares incluyen daños en viviendas, hospitales, establecimientos educativos, calles, carreteras, aeropuertos, acueductos y redes de telecomunicaciones.

Desde el lunes, el presidente De la Espriella viene recorriendo las ciudades más golpeadas por el terremoto, siguiendo de cerca las tareas de búsqueda y rescate, así como también la distribución de ayuda humanitaria y de alojamiento a las personas que se quedaron sin hogar.

Este martes, desde la ciudad de Manizales, el mandatario anunció más medidas para atender la emergencia. Según dijo, el gobierno nacional asumirá el pago de los servicios públicos de las personas afectadas por tres meses, “para que todos encuentren un alivio en medio de esta tragedia”, de acuerdo con lo que informó el diario El Espectador.

De la Espriella, acompañado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, aseguró: “Vamos a levantarnos, como hemos hecho siempre los colombianos, bajo una misma bandera”.

También anunció que junto con algunos de sus ministros estaba estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron sus casas. Para esto se realizará un censo y caracterizarán las viviendas para proceder con el subsidio, y luego entrarán a reparar los hogares.