Denuncian la participación de un comisario armado vestido de civil en la represión de una protesta en Argentina

Movilización masiva convocada por organizaciones sociales, sindicales y políticas para rechazar el proyecto de ley del gobierno sobre la "inviolabilidad de la propiedad privada", en Buenos Aires, Argentina, el 6 de agosto.

El policía Gustavo Gauna fue registrado cuando apuntaba con un arma a quienes se movilizaron el jueves contra una ley que trataba el Senado.

Desde el jueves, cuando una multitud se manifestó en las afueras del Congreso argentino contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el presidente Javier Milei, comenzaron a circular fotografías de un hombre vestido de civil que apuntaba con un arma a los manifestantes, parado junto a policías antidisturbios.

Finalmente, la prensa argentina informó que el hombre armado –vestido de jean, abrigo negro y bufanda a rayas– es el comisario de la Policía Federal Gustavo Antonio Gauna, a quien algunos periodistas presentaron como cercano a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Se informó que efectivamente Gauna disparó su arma contra quienes repudiaban esa ley, que en su versión original permitía la venta ilimitada de tierras a extranjeros.

El lunes, el dirigente social y político Juan Grabois también reconoció al policía y denunció en su cuenta de X: “Este mismo señor que aparece en la foto, Gustavo Antonio Gauna, mano de obra de Patricia Bullrich y excustodio de la [entonces] ministra, fue quien me detuvo arbitrariamente en junio del año pasado por orden de Javier Milei, durante una protesta pacífica en el Instituto Perón, cuando me desempeñaba como abogado”.

Afirmó que el comisario “es un engranaje de la maquinaria de represión y persecución del gobierno vendepatria, hambreador y corrupto protegido por el Poder Judicial de turno”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (conocido como CELS) analizó las imágenes de Gauna y denunció que además de estar vestido de civil no llevaba ninguna identificación visible, que apuntaba directamente a los manifestantes y que su arma era apta para cargar munición de plomo, prohibida para un contexto de manifestaciones.

El accionar de Gauna es otro caso que pone en cuestión la actuación de la Policía argentina durante las protestas.

En marzo del año pasado, el fotógrafo Pablo Grillo sufrió una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lanzado directamente hacia él por un policía cuando intentaba tomar una foto, y una niña fue gaseada directamente en la cara por otro policía durante una marcha pacífica.

El diputado socialista Esteban Paulón manifestó en sus redes sociales que la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, debe dar explicaciones al Congreso sobre la presencia de policías de civil armados y sin identificación en operativos como el del jueves, y afirmó que “manifestarse es un derecho”. En declaraciones al diario Perfil, Paulón dijo que “el mismo agente”, con la misma “arma y también de civil, estuvo en la manifestación contra la reforma laboral de febrero” y que “es evidente que hay una metodología para la intimidación y para que resulte imposible la identificación en caso de que un efectivo mate, lastime o le saque un ojo a alguien”.

A su vez, el abogado Gregorio Dalbón, que fue defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia contra Monteoliva y Gauna por abuso de autoridad y apremios ilegales, en la que pidió que el policía sea apartado de su cargo en forma temporal. “El hombre no tiene identificación, ni siquiera tiene un chaleco arriba, no tiene absolutamente nada”, dijo a C5N.

Según informó elDiarioar, el sociólogo Maximiliano Ledesma, integrante de la organización Mapa de la Policía, que trabaja sobre episodios de este tipo, denunció públicamente que al actuar “sin sus uniformes oficiales”, funcionarios como Gauna “violan el estatuto de la Policía Federal”, ante lo cual “cualquier fiscal debería actuar” de oficio.

Bullrich negó conocer a Gauna e intentó quitar el foco del accionar policial. Dijo que “hay que mirar qué pasó para que la Policía reaccione de esa manera”, y agregó que los manifestantes “empezaron a romper todo”.

A su vez, Monteoliva defendió al policía. Dijo que no sabía exactamente cuál era el cargo que tenía, pero afirmó que el arma que llevaba, similar a una escopeta, era un arma de estruendo.

En X, el abogado Dalbón cuestionó esas declaraciones. “Dice que no sabe siquiera qué cargo ocupa el comisario inspector Gustavo Gauna dentro de la Policía Federal. Pero, curiosamente, sí sabe qué arma llevaba y hasta pretende explicar qué munición utilizaba”, publicó.