A principios de noviembre, Zohran Mamdani fue electo alcalde de Nueva York por el Partido Demócrata y en los primeros minutos de 2026 asumió el cargo. El evento implicó varios hitos: el socialista es el primer musulmán en ocupar el cargo, el primero con ascendencia del sur de Asia, el primero nacido en África y, con 34 años de edad, también el más joven en los últimos 100 años.

Este jueves, tras una breve cuenta atrás y apenas un minuto después de la medianoche, el antagonista del presidente estadounidense Donald Trump utilizó, por primera vez en la historia del cargo, un Corán para jurar y, tras posar su mano izquierda sobre el texto sagrado del islam que sostenía su esposa, Rama Duwaji, se convirtió en el nuevo alcalde.

“Es el mayor honor y un privilegio de toda una vida”, expresó Mamdani, que tiene un fuerte talante progresista y nació en Uganda. De acuerdo a lo que informó la agencia Efe, la ceremonia fue breve y privada, ya que Mamdani estuvo acompañado únicamente por sus cercanos y lo invistió la fiscal estatal Letitia James en la histórica estación de metro neoyorquina Old City Hall, justo debajo de la Alcaldía y cerrada al público.

Antes de comenzar con el protocolo, James dijo que está “orgullosa de lo que ha conseguido” el flamante alcalde y avizoró una “nueva era de progreso, promesas y prosperidad” en la ciudad más importante de Estados Unidos.

El evento se transmitió en vivo tanto por medios como por cuentas oficiales, como el canal de Youyube de la Oficina del Alcalde. Duró menos de diez minutos y, tras repetir el juramento que le instruyó James, Mamdani siguió lo que se considera un rito de iniciación para cada nuevo alcalde y pagó en efectivo una tarifa de nueve dólares al secretario municipal, además de estampar su firma en múltiples documentos oficiales.

Durante su discurso, Mamdani se refirió al lugar de la ceremonia y reafirmó la importancia del transporte público para la ciudad que pasará a dirigir. “No se me ocurre mejor momento que este para anunciar a nuestro nuevo comisionado del Departamento de Transporte”, aseveró antes de anunciar que Mike Flynn ocupará el cargo, lo que se convirtió en su primera designación oficial en el gabinete.

“Es un honor tener a Mike a mi lado mientras iniciamos una administración que se tomará en serio la responsabilidad y la oportunidad que tenemos de hacer de este paisaje urbano y del sistema de transporte público que consideramos nuestro hogar la envidia del mundo. Requerirá a alguien que sea experimentado”, señaló sobre la figura de su correligionario.

Al tomar la palabra, Flynn se refirió al rol que el transporte juega en el día a día de los habitantes de la ciudad, elogió al personal del Departamento de Transporte (DOT) y aseguró que considera su nuevo “rol crítico” como “el trabajo de toda una vida”: “Sé de primera mano que el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York cuenta con algunos de los funcionarios públicos más apasionados, comprometidos y dedicados del país, si no del mundo”, aseveró.

De acuerdo con el medio digital AmNY, acreditado durante el evento, Flynn trabajó en el DOT entre 2005 y 2014 y ayudó a planificar programas para peatones y ciclistas. El portal consignó que también formó parte de TYLin and Sam Schwartz Consulting, una firma fundada por el excomisionado de Transporte Sam Schwartz.

En el momento de su elección, este medio informó que Mamdani nació en 1991 en Kampala, Uganda, hijo de una pareja musulmana con origen en India. Se mudó a Estados Unidos cuando era un niño –tras una breve estadía en Sudáfrica– y cuando era veinteañero fue activista social y músico. El político centró su campaña en la instalación de guarderías públicas de calidad, el control de los precios de los alquileres y la promoción del transporte gratuito, entre otras propuestas que apuntaban hacia una ciudad más asequible.

Se espera que Mamdani vuelva a prestar juramento en una ceremonia de carácter público que tendrá lugar en las escaleras del Ayuntamiento este jueves a las 13.00 de Nueva York. Será Bernie Sanders, senador izquierdista de Vermont, quien le tome juramento.