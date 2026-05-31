El ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta presidencial de Colombia

El sucesor de Gustavo Petro se decidirá en el balotaje del 21 de junio; la candidata uribista Paloma Valencia votó muy mal y quedó muy lejos de quienes siguen en carrera.

Confirmando lo que indicaban las últimas encuestas, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella y el postulante del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, fueron los más votados en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia y avanzaron a la segunda vuelta del 21 de junio, que presentará un escenario totalmente polarizado.

El trabajo de las autoridades electorales posibilitó un conteo preliminar muy rápido, por lo que en las últimas horas de la tarde colombiana ya había quedado claro que De la Espriella había sido el candidato más votado, con el 43,7% de las adhesiones; en segundo lugar quedó Cepeda, con el 40,9%, y en uno de los datos más destacados de la jornada, mucho más atrás, con apenas el 6,5% de los votos, se situó Paloma Valencia, quien era la aspirante presidencial del derechista Centro Democrático, partido cuya figura principal es el expresidente Álvaro Uribe.

Todavía más atrás quedaron todos los candidatos de centro; el exgobernador de Antioquia y alcalde de Medellín Sergio Fajardo apenas consiguió el 4,3% de los apoyos, y ni siquiera llegaron al 1% la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y Raúl Santiago Botero, líder de Romper el Sistema.

En números absolutos, el ultraderechista De la Espriella logró 10.354.499 votos, Cepeda 9.685.074, Valencia 1.638.672 y Fajardo 1.008.321. Hubo además 406.914 votos en blanco, un 1,7% del total de la jornada electoral, en la que fueron a votar el 57,85% de los habilitados, una cifra esperada dentro de los parámetros electorales en Colombia, donde el voto no es obligatorio.

“¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de diez millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!”, expresó De la Espriella en su primera reacción pública a los resultados en un video publicado en su cuenta de X, en el que aparece junto a su esposa e hijos, todos con la camiseta de la selección colombiana.

El abogado de alto perfil mediático de 47 años, quien se define como un outsider del sistema político, aunque lo conoce a la perfección y cuenta en su círculo más cercano con numerosos y poderosos actores con amplia experiencia en partidos de derecha, se erigió como el gran ganador de la jornada, superando en votos a Cepeda y perfilándose de muy buena manera para la segunda vuelta dentro de tres semanas.

Apodado el Tigre, De la Espriella es totalmente contrario a los acuerdos de paz con los grupos guerrilleros y nunca ocultó sus estrechos vínculos y su afinidad con los paramilitares, a muchos de los cuales defendió ejerciendo su profesión.

La campaña que se viene será breve y polarizada, y en ella los candidatos deberán intentar captar los votos del centro y eventualmente de un porcentaje de la población que este domingo prefirió no ir a votar. Hay otros apoyos que ya están dados, como el del gran perdedor de la jornada, el expresidente Álvaro Uribe, que manifestó que apoyará a De la Espriella.

Porque otra cosa que dejó clara esta elección es que la principal figura de la política colombiana es el presidente Gustavo Petro, por lo que la votación de este domingo fue en buena medida un plebiscito sobre su gobierno. Eso explica el vaciamiento del centro político, que quedó en cifras marginales respecto a los dos primeros, pero cuyos votos no son para nada desdeñables, ya que la ventaja de De la Espriella sobre Cepeda fue de menos de 670.000 sufragios, una cifra no tan grande teniendo en cuenta que los habilitados para votar eran más de 41 millones de ciudadanos.

Precisamente Petro, luego de conocidos los resultados preliminares, que no eran oficiales, porque para que ello suceda se debe hacer el escrutinio, publicó un mensaje en X cuestionando los resultados difundidos en primera instancia. “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades, y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió Petro, y agrego: “Por tanto, y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.