La Central Obrera Boliviana rechazó dialogar con el gobierno y se mantienen las movilizaciones y los cortes de ruta

Manifestantes mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo.

El gobierno de Rodrigo Paz sigue sin poder controlar la situación, pero se mantiene en su postura de no declarar el estado de excepción.

Este domingo, después de sesionar durante varias horas en la ciudad de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) resolvió mantener los bloqueos instalados en distintas carreteras del país y rechazó participar en la mesa de diálogo convocada por la Iglesia católica, la vicepresidencia y la Defensoría del Pueblo para intentar frenar la crisis que mantiene cercada a La Paz desde hace un mes.

De acuerdo con lo que informó el diario paceño La Razón, la decisión de la COB deja prácticamente cerrada, por ahora, la posibilidad de una negociación con el gobierno de Rodrigo Paz, pese a que en días anteriores la Justicia dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el principal dirigente de la COB, Mario Argollo, una de las exigencias planteadas por los sectores movilizados para considerar un acercamiento.

El dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, confirmó que las organizaciones resolvieron sostener las medidas de presión y descartar cualquier asistencia a una mesa de diálogo. “Los trabajadores van a continuar con la medida de presión. Se ha decidido mantener las medidas de presión. Hasta ahora no hay posibilidad, se ha descartado el diálogo”, afirmó al salir.

De ese modo, se mantiene en vilo a La Paz y El Alto, las regiones más afectadas por los bloqueos. Durante las últimas semanas, las rutas de acceso permanecieron interrumpidas por decenas de puntos de bloqueo que impiden el ingreso regular de alimentos, combustibles, medicamentos y otros productos esenciales.

Ante esta situación, la derecha y el comité cívico de Santa Cruz siguen pidiendo que el presidente declare el estado de excepción, pero Rodrigo Paz tiene claro que si se da este paso la violencia se desatará y, entonces sí, su gobierno quedará severamente golpeado.

Pero la escasez de productos básicos que está habiendo en La Paz, motivó que la esposa del presidente, la primera dama Marilena Urquidi, invitara a través de un video a diversas autoridades y personalidades a sumarse con alimentos y apoyo solidario para las familias de La Paz y El Alto que padecen los efectos del bloqueo.

El llamado también se extiende a instituciones y ciudadanos con el fin de aliviar la difícil situación que se vive en la sede de gobierno, informó el diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra.

En su mensaje, Urquidi recalca que “hoy más que nunca Bolivia necesita la solidaridad entre hermanos”. Tanto La Paz como El Alto acumulan más de tres semanas de bloqueos que impiden el abastecimiento normal de los mercados. Además de la comida, también se demanda otros insumos, como medicamentos o material sanitario, combustible y otros que son necesarios para la vida cotidiana de la población.