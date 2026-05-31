El izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella avanzaron a la segunda vuelta presidencial de Colombia

El sucesor de Gustavo Petro se decidirá en el balotaje del 21 de junio; la candidata uribista Paloma Valencia votó muy mal y quedó muy lejos de quienes siguen en carrera.

En consonancia con lo que indicaban las últimas encuestas, el candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el postulante ultraderechista Abelardo de la Espriella fueron los más votados en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia y avanzaron a la segunda vuelta del 21 de junio, que presentará un escenario totalmente polarizado.

Según los datos oficiales, con más de 71% de los votos contabilizados, De la Espriella está primero con 44,1% de los votos, en segundo lugar se ubica Cepeda con 41,3% y, en uno de los datos más destacados de la jornada, mucho más atrás, con apenas 6,5% de los votos se situó Paloma Valencia, quien era la aspirante presidencial del derechista Centro Democrático, partido cuya figura principal es el expresidente Álvaro Uribe.

Todavía más atrás quedaron todos los candidatos de centro, Sergio Fajardo apenas consiguió 3,9% de los apoyos, y apenas rondaron el 1% la excandidata de Bogotá Claudia López y Santiago Botero.