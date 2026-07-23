El gobierno de Brasil expresó su “preocupación” por las declaraciones de Ortega sobre que no habrá elecciones en Nicaragua

La postura del mandatario nicaragüense también fue criticada por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

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El gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió este jueves un comunicado oficial expresando su preocupación ante las recientes declaraciones del copresidente de Nicaragua Daniel Ortega, quien el domingo, durante un acto conmemorativo del aniversario de la Revolución sandinista, afirmó que en el país no volverá a haber elecciones.

En el comunicado, difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil reafirma que la celebración de elecciones libres, periódicas, pluralistas y transparentes constituye un pilar fundamental de la democracia. El texto publicado por Itamaraty también hace un llamamiento directo a las autoridades nicaragüenses para que garanticen el derecho de la población a elegir libremente a sus dirigentes, de acuerdo a lo que informó la revista Carta Capital.

Ortega, que ocupa la presidencia de Nicaragua desde 2007 y a partir de 2025 conforma un binomio presidencial, con iguales atribuciones, con su esposa, Rosario Murillo, impulsó reformas constitucionales, restringió las actividades de la oposición y amplió el control del Poder Ejecutivo sobre otros ámbitos de poder en el país, en especial desde 2018, cuando se produjeron masivas protestas populares en contra de su gobierno.

Desde la cancillería brasileña se remarcó que la celebración de elecciones libres, periódicas, pluralistas y transparentes es uno de los pilares de la democracia, valor con el que Brasil está profundamente comprometido.

Por ello, según expresó la cartera que encabeza el canciller Mauro Vieira, llamó a las autoridades del país centroamericano “a garantizar a su pueblo el libre ejercicio de su derecho soberano a elegir a sus dirigentes”.

Las declaraciones de Ortega también suscitaron reacciones críticas de otros organismos y líderes internacionales, incluida la Organización de los Estados Americanos.

También se refirió a los dichos de Ortega el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó las afirmaciones de Ortega y pidió a las autoridades nicaragüenses que reabran el espacio cívico y restablezcan el Estado de derecho.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, señaló Türk en declaraciones recogidas por agencias internacionales, y lamentó que la expresión independiente de ideas y opiniones sea reprimida en Nicaragua “de forma sistemática”.

Türk no solo criticó estas declaraciones, sino también otros hechos que en su opinión “acentúan las restricciones a las libertades fundamentales”, como la reciente revocación de credenciales de abogados “sin fundamento jurídico ni explicación oficial alguna”.

El funcionario recordó que al menos 46 personas continúan detenidas arbitrariamente en el país centroamericano por motivos políticos, así como la creciente represión a la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas.

En este sentido, el alto comisionado recordó la falta de información de las autoridades sobre el paradero del obispo Abelardo Mata, de 80 años, desde su detención el 29 de junio.

Pero desde el oficialismo nicaragüense reafirmaron su postura de bloquear la posibilidad de que haya elecciones, al menos con la participación de sectores de la oposición.

En ese sentido, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Legislativa, ocupada casi en su totalidad por representantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo en declaraciones a medios locales que a comienzos de agosto se votará una reforma para impedir que los partidos de la oposición participen en las elecciones, a petición del copresidente Daniel Ortega.

Según expresó Porras, los legisladores y la autoridad electoral definirán los “elementos para no dejar rastro” y garantizarán que “la terrible manipulación de los imperios y sus lacayos” no pueda interferir en los comicios.

Las conversaciones entre la Asamblea Nacional y el Consejo Supremo Electoral comenzaron este miércoles.

“Somos nosotros, los nicaragüenses, quienes decidimos cuándo y cómo se celebrarán nuestras elecciones”, declaró Porras a medios oficialistas, y explicó que la iniciativa del mandatario se traduciría en “leyes”, de acuerdo a lo que consignó la agencia AFP.