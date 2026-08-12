El presidente turco Erdogan recibió a su par palestino, Mahmud Abbas, y pidió la reconstrucción de la Franja de Gaza

Presidente de Turquía, Tayyip Erdogan (derecha), junto al presidente palestino, Mahmud Abbas (izquierda), antes de una rueda de prensa en el Complejo Presidencial de Ankara, el 12 de agosto. Foto: Servicio de Prensa Presidencial Turco / AFP

Este miércoles en Ankara, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recibió a su par palestino, Mahmud Abbas, encuentro en el que el primero reafirmó el apoyo de su país al establecimiento de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como capital, y pidió además que la reconstrucción de la Franja de Gaza comience sin demora.

Durante una conferencia de prensa conjunta, Erdogan afirmó que apoyar a Palestina es una responsabilidad compartida de la comunidad internacional.

“Turquía seguirá defendiendo la causa palestina en todos los foros con la mayor firmeza posible. Se está socavando la existencia de un Estado palestino soberano. Es imposible ignorar esto o permanecer indiferente”, declaró Erdogan según consignó el diario local Hürriyet.

Citando datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Erdogan señaló que unos 3.800 palestinos habían sido desplazados en la Cisjordania ocupada este año debido a la violencia de los colonos, las demoliciones y los desalojos. En paralelo, y en el contexto de su abierto enfrentamiento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el mandatario turco acusó al gobierno de Israel de mantener una postura intransigente respecto de Gaza, a pesar de lo que describió como una actitud constructiva de los palestinos. Erdogan también se mostró esperanzado por los planes para celebrar elecciones presidenciales y legislativas en Palestina, y expresó su expectativa de que estos comicios fomenten la reconciliación y refuercen la unidad palestina.

En la misma línea que Erdogan, Abbas dijo que la única vía para lograr una paz justa es poner fin a la ocupación israelí y establecer el Estado independiente de Palestina, con Jerusalén Oriental como capital.

Señaló que cualquier integración de Israel en la región debe estar vinculada a la consecución de este objetivo, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Subrayó que el pueblo palestino y sus dirigentes se mantendrán firmes en su tierra y no aceptarán el desplazamiento, la apropiación de tierras palestinas ocupadas ni las colonias israelíes, a las que calificó de nulas y sin valor legal.

Abbas elogió a Turquía, Egipto, Qatar y Estados Unidos por sus esfuerzos para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, facilitar la entrada de ayuda y crear las condiciones necesarias para la recuperación y la reconstrucción.

Asimismo, expresó su apoyo a los esfuerzos internacionales para implementar la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, de manera que se garantice el fin de la agresión genocida de Israel, el retorno de la Autoridad Palestina a Gaza y la transición hacia un proceso político.

El mandatario de 90 años reiteró que la Franja de Gaza es parte del Estado de Palestina, y subrayó que cualquier acuerdo relativo a ese territorio debe hacerse a través del Estado de Palestina, garantizando y preservando así la unidad del sistema político palestino y de sus instituciones soberanas.

Abbas, líder del partido secular Fatah, señaló también que la Autoridad Palestina sigue cumpliendo con sus responsabilidades en la Franja de Gaza, donde gobiernan los islamistas de Hamas –incluidos el pago de salarios y la prestación de servicios básicos–, a pesar de la crisis financiera y de que Israel retiene los ingresos fiscales palestinos, cuya cifra acumulada supera los 6.000 millones de dólares, de acuerdo con lo que informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

El veterano líder reafirmó su compromiso con la celebración de elecciones legislativas el 28 de noviembre, seguidas de la convocatoria del Consejo Nacional Palestino y la celebración de elecciones presidenciales en 2027.

En el encuentro, además, ambos mandatarios abordaron la escalada de agresiones israelíes en Cisjordania, así como los ataques perpetrados por las fuerzas de ocupación israelíes, el terrorismo de los colonos, la expansión de los asentamientos, las incursiones en lugares sagrados islámicos y cristianos, la retención de los ingresos fiscales palestinos y el estrangulamiento de la economía palestina.