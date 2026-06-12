Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de firmar un acuerdo de paz, pero los términos del pacto no están claros

Pakistán, el principal mediador, anunció que la negociación entre Teherán y Washington estaba cerrando, pero hay cuestiones cruciales que no están resueltas.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que este viernes se vio como una realidad cercana, particularmente debido a las declaraciones del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que dijo que las partes habían “alcanzado un texto final consensuado”, parece que todavía deberá esperar, porque hay puntos no definidos.

El viernes temprano, el pakistaní Sharif, el principal mediador en la durísima negociación entre los gobiernos de Estados Unidos e Irán, declaró que los países habían alcanzado un acuerdo final y dijo que funcionarios de su administración estaban colaborando con ambas partes para ultimarlo. “En medio de los intensos esfuerzos de mediación de Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que llevan a cabo quienes pretenden sabotear el acuerdo de paz”, escribió Sharif en un mensaje en sus redes sociales.

“Dejando a un lado el ruido mediático, podemos confirmar que se ha alcanzado un texto final consensuado del acuerdo de paz y que Pakistán está trabajando estrechamente con ambas partes para concretar los próximos pasos. La paz nunca ha estado tan cerca como ahora”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, con el correr de las horas, algunas diferencias y temas clave, como el programa de enriquecimiento de uranio iraní, la gestión del estrecho de Ormuz y la finalización de las hostilidades entre Israel y Hezbolá en Líbano, pusieron una gran interrogante sobre el destino de las negociaciones en curso. Si bien tanto funcionarios estadounidenses como iraníes expresaron públicamente que un acuerdo estaba cerca de concretarse, nadie se animaba a afirmarlo, y mientras pasaban las horas la incertidumbre sobre el tema no hizo otra cosa que aumentar.

En ese contexto, de noche, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó en una declaración a la televisión pública de su país que la gestión del estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, que la soberanía pertenece a Irán y Omán y que Irán garantizará el paso seguro de los buques. “Irán ha tomado la firme decisión de que la administración del estrecho de Ormuz ya no será la misma que antes”, declaró, y agregó que se están llevando a cabo conversaciones con Omán sobre el tema. “El bloqueo naval debe levantarse por completo. Ese es el primer punto mencionado en el acuerdo”, afirmó, en referencia al memorando de entendimiento con Estados Unidos.

Además, el jefe de la diplomacia iraní dijo que las conversaciones nucleares con Estados Unidos únicamente se celebrarían después de la firma del memorando de entendimiento. Araghchi indicó que el acuerdo provisional con Washington incluirá la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin de los conflictos en múltiples frentes -una clara referencia a la guerra en curso entre Israel y la organización libanesa Hezbolá-. Además, dejó claro que el memorando todavía no se había firmado y podría tener modificaciones. “Debo decir francamente que este acuerdo tiene enemigos, principalmente el régimen sionista, que busca pretextos para frustrarlo”, afirmó Araghchi.

Por otra parte, el alto funcionario iraní dijo que el acuerdo podría firmarse de manera virtual y que luego sí podría ser confirmado en un encuentro cara a cara entre ambas partes. “En cuanto concluyan las últimas etapas de nuestras negociaciones, este acuerdo se firmará y se anunciará. La firma se realizará inicialmente de forma digital. Cada parte firmará a distancia. Posteriormente, se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes”, explicó Araghchi. “Esto podría ocurrir en los próximos días. Soy muy optimista”, agregó.

En referencia a un tema crucial, Araghchi dijo que su gobierno cree que la única manera de gestionar sus reservas de uranio altamente enriquecido es diluirlo dentro del país. “Nuestra postura siempre ha sido que la única manera de gestionar las reservas de material enriquecido es diluirlo dentro de Irán”, declaró Araghchi, algo que podría resultar inaceptable para Estados Unidos.

Desde Washington, mientras los principales líderes de la administración que lidera el presidente Donald Trump no hacían manifestaciones públicas, un funcionario bajo la condición de anonimato declaró a la agencia Reuters que Estados Unidos e Irán no habían llegado todavía a la “línea de meta”, pero que estaban muy cerca de un acuerdo para resolver su conflicto. El funcionario agregó que esperaba que el pacto se firmara en los próximos días.

“El equipo negociador nos ha dejado en una posición muy favorable, pero aún no estamos del todo en la línea de meta, aunque estamos muy cerca”, expresó. Según explicó, los términos acordados han cumplido los objetivos principales del presidente Donald Trump. Las condiciones del denominado memorando de entendimiento incluyen, según dijo el funcionario, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes.

Además, declaró que el uranio altamente enriquecido de Irán será destruido dentro del territorio iraní y posteriormente retirado del país asiático. “El acuerdo no ha otorgado nada a Irán en el momento de la firma ni durante la negociación”, aclaró. “Obtendrán beneficios económicos a medida que cumplan sus obligaciones. Si entregan el material nuclear como se ha prometido, recibirán una cosa; si desmantelan su programa o sus instalaciones nucleares, recibirán otra”, finalizó.