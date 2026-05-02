La Coordinación de Sindicatos -tercera corriente dentro del PIT-CNT- se expresó a través de un comunicado sobre el proceso de cierre del Diálogo Social, que fue lanzado en julio del año pasado por el actual gobierno para reformar el sistema de seguridad social y que tuvo la semana pasada la presentación pública de sus principales resultados.

En primer lugar, la Coordinación de Sindicatos se refirió a la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT del pasado sábado 18 de abril, en la que se aprobó por amplia mayoría un informe en el que se consignaron las principales recomendaciones que surgieron del espacio de intercambio. En ese sentido, se señala que este informe no incluyó “ningún documento por escrito”. “Rechazamos en forma tajante que una exposición oral y sin ser bajada a las bases en forma escrita pueda ser tomada como una resolución de la Mesa Representativa Nacional Ampliada”, se expresa en el comunicado.

Con relación al documento final del Diálogo Social, en el que, entre otras cosas, se propone la unificación de las transferencias dirigidas a la primera infancia, la creación de una causal de retiro anticipada a los 60 años y la desvinculación de las AFAP del manejo de las cuentas de ahorro individual, la Coordinación de Sindicatos manifiesta que no dará una posición “hasta no tener el documento escrito y poder realizar las asambleas correspondientes”. De todos modos, se advierte que “ninguno de los tres puntos planteados en el plebiscito, que fue respaldado por un millón de voluntades”, forma parte de “los resultados de dicho diálogo”.

Por último, la Coordinación de Sindicatos manifestó que “nuevamente estas instancias de supuestos diálogos conducen al movimiento obrero a un callejón sin salida”, ya que, en cualquier caso, se trata de “un diálogo no vinculante que deberá pasar filtros parlamentarios y será aún más magro en sus resultados”. En ese sentido, se sostiene que actualmente “se abre una etapa de reflexión con respecto al sentido de dichos ámbitos, reflexión que necesariamente deberá ser colectiva”.

En mayo del año pasado, la Coordinación de Sindicatos obtuvo 136 votos en el XV Congreso Ordinario del PIT-CNT y quedó en la tercera posición, por detrás de las corrientes Gerardo Cuesta y Construyendo Unidad (conformada por Articulación y En Lucha), y por encima de la lista integrada por el Sindicato Nacional de Trabajadores la Enseñanza Privada y la Agrupación de Funcionarios de la UTE.

La Coordinación de Sindicatos está integrada por la Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el Sindicato de Artes Gráficas, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero, la Unión de Funcionarios del Codicen y la Unión Ferroviaria.