Frente Amplio presentará proyecto de ley para establecer la “exclusividad en el trabajo parlamentario”, anunció Caggiani

El oficialismo también propondrá fijar por ley la obligación de devolver los sobrantes de los viáticos de los legisladores y la equiparación de los subsidios que perciben los cargos políticos con los del régimen general.

En la tarde de este domingo, el senador del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani anunció que “en los próximos días” la bancada oficialista presentará en la Cámara de Senadores tres proyectos de ley para “seguir profundizando la transparencia y garantizando la honestidad en la gestión pública”. En un posteo en X, el legislador frenteamplista sostuvo que aquellos que tienen “la oportunidad de ejercer responsabilidades públicas” deben “practicar el principio de austeridad republicana”. “Nuestra tarea debe estar, siempre, al servicio del pueblo y orientada a mejorar nuestras prácticas de gestión”, afirmó.

Una de las tres iniciativas que presentará el FA plantea fijar por ley “la obligación de rendir y devolver los viáticos sobrantes” que los legisladores perciben en sus viajes al exterior. Otra propone establecer la “exclusividad en el trabajo parlamentario”, de forma que “los legisladores solo podrán percibir ingresos por su tarea legislativa”. Por último, el oficialismo impulsará “igualar las condiciones del subsidio que perciben los cargos de designación política al finalizar su mandato” al subsidio por desempleo al que habitualmente acceden los trabajadores.

Como antecedente, Caggiani recordó que en 2019 el FA consiguió modificar la ley de declaraciones juradas, con el objetivo de “hacer públicos los patrimonios de todos los que tomamos decisiones que afectan a la ciudadanía”. “Nuestras decisiones jamás deben tomarse para obtener un beneficio personal o particular, sino para transformar la realidad y ayudar a vivir mejor a quienes más lo necesitan”, resaltó el senador del Movimiento de Participación Popular.

Caggiani también citó una frase atribuida al expresidente José Mujica: “La política es la lucha por la felicidad de todos… A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política, son un peligro”. El legislador frenteamplista agregó que aquellos que “buscan hacer dinero con la política se equivocan”, ya que “la gestión pública es una herramienta de transformación, no un fin en sí mismo”.

“En síntesis, buscamos mejorar la transparencia, equiparar beneficios con la ciudadanía y establecer mecanismos claros para la rendición de cuentas de nuestras actividades”, remarcó Caggiani.