Falleció una persona en situación de calle en Montevideo y director del Sinae reconoce que “está fallando la captación”

Leandro Palomeque dijo que “es probable” que en “las zonas más periféricas” de la capital haya “falencias en algunas calles y caminos para identificar” a las personas que duermen a la intemperie.

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, informó este sábado en una rueda de prensa que en la noche del viernes se constató el fallecimiento de un hombre de 42 años de edad que se encontraba en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas, en el noreste de Montevideo. Se trata de la primera muerte de una persona en situación de calle desde que el gobierno declaró la alerta roja por frío extremo, el pasado 6 de mayo, que permite el traslado obligatorio.

Palomeque señaló que cerca de las 22.20 del viernes un móvil policial se hizo presente en el lugar por una llamada al 911 en la que se alertaba sobre “una persona que se encontraba en situación de calle que no respondía al llamado de un vecino que había estado con él”. Posteriormente se solicitó asistencia médica y sobre las 22.30 se constató el fallecimiento. El hombre “se encontraba dentro de una estructura precaria de cartón, telas y demás”, apuntó el director del Sinae. La Policía todavía está investigando la causa de la muerte.

Palomeque también informó que el último registro de esta persona en el sistema de protección del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) data de 2021. Dijo que el fallecido no había sido registrado en la alerta roja del año pasado, ni tampoco en la actual.

Con respecto a las recorridas que hacen tanto los equipos del Mides como la Policía, el director del Sinae dijo que, “en general”, se abarcan “todos los puntos de Montevideo”. “Lógicamente que en la zona más céntrica de Montevideo hay un abordaje más fluido y permanente, porque también hay mayor presencia de los diferentes operativos, y hacia las zonas más periféricas de Montevideo es probable que haya falencias en algunas calles y caminos para identificar a estas personas”, admitió.

Palomeque dijo que el objetivo del gobierno “es continuar e incrementar el patrullaje y la captación de personas en calle”. Mencionó que en este momento el Mides “tiene 100 personas solamente en Montevideo” para la captación de personas en situación de calle, las cuales se suman a “todo el despliegue de las unidades policiales que están en todo el país”.

Desde que se declaró la alerta roja se han ocupado 53.000 plazas, 43.000 de ellas en el sistema de protección del Mides y 9.000 en los centros de evacuación del Sinae, informó Palomeque. “En la noche de ayer, incluso, tuvimos 47 cupos disponibles dentro de los centros de evacuación de Montevideo, sin contar los centros de evacuación del interior, que registraron cupos libres en un número mayor”, apuntó.

Con todo, el director del Sinae reconoció que la persona que murió este viernes en Flor de Maroñas “no fue abordada por toda la estructura del Estado que está volcada en esto”. “Reconocemos que esta persona no fue abordada por los sistemas”, recalcó. “Lo que creo, y debemos reconocer, es que está fallando la captación, [porque] no debe haber personas en calle, máxime cuando tenemos la herramienta de la evacuación forzosa”, agregó.

Si bien Palomeque señaló que “el Estado ha asegurado tener cupos disponibles”, así como “alimentación, alojamiento, calefacción y asistencia médica” para las personas en situación de calle, sostuvo que “es verdad que deben estar quedando personas en calle”. En ese sentido, dijo que “también es importante, más allá de la captación, la colaboración de la gente en denunciar” este tipo de situaciones para que “esas personas en situación de calle sean abordadas y trasladadas”.