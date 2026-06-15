Nuevo sistema de aterrizaje para condiciones de baja visibilidad comenzará a funcionar este viernes en el aeropuerto de Carrasco

Representantes de Aeropuertos del Uruguay y de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica informaron en el Parlamento que en las últimas semanas se han visto afectados 142 vuelos por la niebla.

El próximo 19 de junio comenzará a funcionar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el sistema ILS CAT III, que permite aterrizajes de aeronaves en condiciones de muy baja visibilidad. Por este tema, este lunes concurrieron a la Comisión de Defensa Nacional del Senado el CEO de Aeropuertos del Uruguay, Diego Arrosa, y el presidente de la Cámara de Comercio de la Aeronáutica del Uruguay, Christian Rodríguez. En un principio, también estaba en agenda la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y de las autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), pero esta finalmente se reprogramó, decisión que fue cuestionada por la oposición. Según indicaron fuentes del oficialismo, la ausencia de Lazo y de las autoridades de la Dinacia se debió a una reunión con el Poder Ejecutivo.

En mayo, la Dinacia había informado que el sistema empezaría a funcionar este lunes 15 de junio, algo que también se postergó. El titular de la Dinacia, Alejandro Trujillo, dijo a la diaria que el viernes pasado se hizo un simulacro con condiciones de visibilidad reducida y “se detectaron algunos problemas en la frecuencia de transmisión de tierra”. En virtud de que no se pronostican condiciones de baja visibilidad para esta semana, señaló que se decidió postergar la implementación por tres días más para “poder solucionar esos temitas de tierra”. Señaló que también se aprovechará para “afinar algo de la capacitación y evaluar un poco mejor los turnos para que haya más controladores en torre en los tiempos de visibilidad reducida”.

En una rueda de prensa, el senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional Javier García aseguró que en las últimas semanas se han visto afectados 142 vuelos por la niebla, situación que abarcó a unos 20.000 pasajeros, de acuerdo con lo que informaron en la comisión Arrosa y Rodríguez. “Esto significa que vivimos semanas caóticas desde el punto de vista de la conectividad de Uruguay. Esto es serio porque Uruguay tiene poca conectividad y, si al mismo tiempo se afecta, como ellos dijeron, la imagen de Uruguay, hay empresas que toman decisiones en virtud de la poca confiabilidad del aeropuerto de Carrasco”, alertó García.

El senador nacionalista cuestionó que el sistema esté listo desde enero, “pero por un conflicto de los controladores aéreos no se pone en funcionamiento”. En ese sentido, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (Actau) mantiene reparos sobre la puesta en marcha del sistema. “Todos los técnicos que intervinieron en esto, todos, dicen que no se puede operar con una persona sola, y las autoridades siguen diciendo que hay personal suficiente y que se puede operar de esa manera”, dijeron fuentes del gremio a El Observador. Según supo la diaria, Actau está en conversaciones con las autoridades.

Trujillo remarcó que “el sistema ya está listo, las capacitaciones se cumplieron y el personal es el necesario para operar el sistema”. Sostuvo que los planteos de los controladores aéreos “no tienen nada que ver con aspectos técnicos de funcionamiento del sistema”. “Se cumplieron todos los procesos de validación necesarios por parte nuestra y por parte de especialistas del exterior también, y nosotros consideramos que están dadas las condiciones”, señaló.

Según García, tanto Arrosa como Rodríguez negaron que pueda haber problemas de seguridad. “Es exactamente al contrario: no funcionando este sistema es que son graves los problemas de seguridad”, señaló el legislador nacionalista.

Por su parte, el senador frenteamplista Felipe Carballo sostuvo en una rueda de prensa que “el sistema tendría que estar operativo”, dado que “es esencial para que Uruguay siga desarrollándose en materia de conectividad a nivel internacional”. Afirmó que “el sistema está en condiciones”. Respecto de los planteos del sindicato, apuntó que “unas cosas tienen que ver con las cuestiones más sindicales y reivindicaciones, que son lógicas, que son justas, y otras tienen que ver con el tema de la seguridad”.

“Nosotros necesitamos contar con este sistema porque le hace bien al país, porque va a generar que los vuelos que hoy se están suspendiendo no se vuelvan a suspender y contar con este adelanto tecnológico que les da seguridad y certeza a todos los usuarios del aeropuerto”, expresó Carballo.

Por otro lado, García criticó que Lazo no haya concurrido a la comisión este lunes: “Nos parece que no es bueno, desde el punto de vista democrático, que una ministra, cuando es convocada para un tema, no venga al Parlamento a dar informaciones, sobre todo cuando ella dice que siempre está dispuesta”.