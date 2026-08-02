Frente Amplio apuesta a “mejorar la coordinación” con el gobierno para adelantarse a situaciones que “pueden generar dificultades”

La fuerza política volvió a reunir a su agrupación nacional de gobierno; el diputado Carlos Varela afirmó que hay que “conversar más sobre algunas situaciones en la medida en que se pueda”.

La Huella de Seregni ofició este sábado como sede de una nueva reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio (FA), ámbito que nuclea tanto a integrantes del Poder Ejecutivo como a legisladores del oficialismo y dirigentes de la orgánica partidaria. Participaron, entre otros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

En una rueda de prensa al término del encuentro, Pereira dijo que el FA resolvió que la mesa se reúna una vez por mes con el propósito de mejorar la coordinación entre “la acción política permanente, que es el FA, y las acciones concretas para cambiar la vida de la gente, que es el gobierno y, eventualmente, el Parlamento con proyectos de ley”. Se trata, sostuvo, de coordinar una “estrategia común” para “tener una acción de largo plazo”.

En ese sentido, admitió que hasta ahora el funcionamiento no ha sido óptimo. “Hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones, nuestro programa –que se está cumpliendo– finalmente llegue al resto de la sociedad”, expresó, y mencionó como un problema específico del FA el hecho de “no transmitir adecuadamente, es decir, no hacer una buena gestión política de la cantidad de cosas que estamos cambiando en Uruguay”. Pereira recalcó que esto no es un asunto de comunicación, sino de “gestión política”.

Para explicar en qué consiste la gestión política, remarcó: “Uno construye un programa y luego tiene que poder generar la película de cómo está haciendo el cumplimiento a ese programa”. En ese sentido, el presidente de la fuerza política señaló que, vistas de manera aislada, las medidas llevadas a cabo por el gobierno “podrían ser políticas no valoradas”. En cambio, al observarse “todas encadenadas”, se ve que “estás ante el mayor programa de becas de la historia de Uruguay, que va a terminar con 70.000 becas en el último año del gobierno”, señaló, a modo de ejemplo.

En la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno también estuvieron presentes los coordinadores de las bancadas de senadores y diputados, Óscar Andrade y Carlos Varela, respectivamente, así como las senadoras Liliam Kechichian y Bettiana Díaz y los intendentes Francisco Legnani (Canelones), Daniel Ximénez (Lavalleja) y Guillermo Levratto (Río Negro).

“Si estoy cumpliendo con el programa y estoy cumpliendo con la Constitución y la ley, que son los dos mandatos que tiene el FA, entonces lo que hay que ver es cómo se gestionan políticamente los avances que estamos teniendo”, insistió Pereira.

En diálogo con la diaria, Varela dijo que en el encuentro del sábado hubo consenso en que la gestión del gobierno “debería tener una recepción en la sociedad mucho mayor de la que tiene hoy”. “Evidentemente, los niveles de disconformidad, desde nuestro punto de vista, no están acordes con datos subjetivos de la gestión del gobierno desde el año pasado hasta ahora”, afirmó el diputado. Dijo que hay “cambios sociales notorios que no necesariamente la fuerza política o el gobierno estamos leyendo correctamente a la hora de comunicar”, lo cual se debe “analizar a partir de un estudio más profundo”.

Con respecto a las causas de este problema, Varela comentó que también se identificaron “dificultades de agenda”, ya que, si bien “hay una agenda de gobierno que se viene cumpliendo, no necesariamente coincide con los intereses de una parte de la sociedad”.

Asimismo, afirmó que debe ser una prioridad mantener un “diálogo más fluido con la militancia” frenteamplista, entre la que “evidentemente hay una disconformidad”, según indican las encuestas. Con todo, apuntó que “la disconformidad es mucho más abarcativa”, por lo que se deben incorporar “los distintos espacios de la sociedad a los cuales hay que dirigir la comunicación política, e interpretar lo que están diciendo”.

En cuanto a los gobiernos departamentales, los intendentes enfatizaron en las particularidades de sus territorios. “Lo que nos advierten los compañeros es que cuando se establece una estrategia nacional, cuando se habla de una política a nivel nacional, hay que tener mucho cuidado de tener la particularidad del territorio”, señaló Varela.

Los ruidos de la política exterior

En las últimas semanas, situaciones vinculadas a la administración de Donald Trump en Estados Unidos causaron desencuentros entre el gobierno y la fuerza política; entre ellas, la asistencia del embajador uruguayo a una cumbre encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y, más recientemente, la noticia de que Rubio y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, están negociando la llegada a Uruguay de personas deportadas desde el país norteamericano.

Consultado al respecto, Varela dijo que la “política compleja, errática y muy agresiva de Estados Unidos” genera “dificultades” que se deben “incorporar al análisis de cómo llevar adelante nuestra gestión política y nuestra comunicación política”.

No obstante, el diputado aseguró que en la reunión del sábado “nunca se mencionó una posibilidad de fricción o de distanciamiento” entre el FA y el Poder Ejecutivo. “No se fue por ahí en el análisis”, afirmó, aunque apuntó que “es notorio que hay que mejorar la coordinación” entre las dos partes. Subrayó que se debe afinar la coordinación, sobre todo, “para adelantarnos a determinadas instancias que sabemos que pueden generar dificultades”.

“Hay que tener una mayor sensibilidad a la hora de tomar algunas decisiones, interpretando en forma anticipada las posibles consecuencias”, sostuvo Varela. En el caso de la participación de Uruguay en la reunión organizada por Rubio, consideró que “notoriamente se debió asumir que eso iba a generar una reacción negativa, por lo menos entre los frenteamplistas”.

Para Varela, no es necesario “dejar de hacer cosas, sino tal vez conversar más sobre algunas situaciones en la medida en que se pueda, porque el gobierno también tiene que tomar decisiones a veces sobre la marcha y no da mucho tiempo para consultar”.

“Se sigue negociando” por la Rendición de Cuentas

Por otra parte, Varela comentó que, como coordinador de la bancada del FA, el sábado dio un informe sobre cómo viene el tratamiento de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados y la negociación con la oposición para conseguir los dos votos que le faltan al oficialismo. A casi un mes de que la Coalición Republicana anunciara que no votará en general el proyecto, el diputado afirmó que “no hay certeza de tener los votos para la rendición, pero se sigue negociando”. En ese marco, el FA es optimista de que podrá conseguirlos “no solamente de Cabildo [Abierto]”, señaló Varela.

“Nosotros vamos a trabajar para alcanzar el voto 50”, afirmó Pereira. El presidente del FA dijo que hay “muchos diputados del interior” que se desmarcan de la postura de la Coalición Republicana. En ese sentido, dijo que la negociación “es con Cabildo Abierto”, pero también “es con diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado”.

“Si la derecha no vota duplicar las partidas para la infancia, se lo va a tener que explicar a sus votantes en todo el país. Si la derecha no vota aportar diez millones de dólares a la educación, va a tener que explicarlo en todo el país. Si la derecha no vota los recursos para las personas en situación de calle, no sé con qué cara va a demandar que no haya personas en situación de calle”, planteó Pereira.

Varela sostuvo que “hay mucha gente que considera que fue un grave error” el anuncio de la mayoría de la oposición, por lo que, más allá de esa manifestación, “siempre se puede encontrar un camino de diálogo para modificar algunas decisiones que se toman a priori”.