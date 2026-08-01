El Frente Amplio volvió a reunir a su agrupación nacional de gobierno: “Hemos notado problemas de gestión política”, dijo Pereira

El presidente de la fuerza política mencionó como una dificultad el hecho de “no transmitir adecuadamente, es decir, no hacer una buena gestión política de la cantidad de cosas que estamos cambiando en el Uruguay”.

La Huella de Seregni ofició este sábado como sede de una nueva reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio (FA), ámbito que nuclea tanto a integrantes del Poder Ejecutivo como a legisladores del oficialismo y dirigentes de la orgánica partidaria. Participaron, entre otros, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, los coordinadores de las bancadas de senadores y diputados y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira.

Al término del encuentro, Pereira señaló en rueda de prensa que el FA resolvió que la mesa se reúna una vez por mes, con el propósito de mejorar la coordinación entre “la acción política permanente, que es el Frente Amplio, y las acciones concretas para cambiar la vida de la gente, que es el gobierno y eventualmente el Parlamento con proyectos de ley”. Se trata, sostuvo, de coordinar una “estrategia común” para “tener una acción de largo plazo”.

En ese sentido, admitió que hasta ahora el funcionamiento no ha sido óptimo. “Hemos notado problemas de gestión política para que nuestros avances, nuestras concreciones, nuestro programa -que se está cumpliendo- finalmente llegue al resto de la sociedad”, expresó; y mencionó como un problema específico del FA el hecho de “no transmitir adecuadamente, es decir, no hacer una buena gestión política de la cantidad de cosas que estamos cambiando en el Uruguay”. Pereira recalcó que esto no es un asunto de comunicación, sino de “gestión política”.

Dicho esto, el presidente del FA hizo un repaso de algunas de las medidas que ha implementado el gobierno liderado por el presidente Yamandú Orsi en el primer año y medio de su mandato. Destacó, por ejemplo, “las políticas tributarias para gravar al que tiene más y no tocarle un vintén al que no tiene”, en referencia a la aplicación en Uruguay del impuesto mínimo global, así como también la ampliación de las becas estudiantiles a través del presupuesto quinquenal.

Agregó que, en caso de aprobarse la Rendición de Cuentas, actualmente a estudio en el Parlamento, “se va a bajar un 25% la pobreza entre el nacimiento y los tres años”, gracias al aumento propuesto de las transferencias monetarias dirigidas a niños, niñas y adolescentes, las cuales, además, se unificarán en una única prestación.

“Uruguay ha sido capaz de hacer crecer el salario y la tasa de empleo, de bajar el desempleo y de generar mayores recursos para la infancia. Si esto está pasando y no está viéndose reflejado en la sociedad es que claramente la gestión política de estos avances no está llegando a los lugares que nosotros queremos que lleguen”, expresó.

Pereira sobre las deportaciones: “Trump utiliza una política que es deplorable”

Por otra parte, consultado sobre la negociación en curso entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller uruguayo, Mario Lubektin, para que Uruguay reciba a personas deportadas del país norteamericano, Pereira hizo una distinción entre el “diálogo” (porque “Uruguay tiene que dialogar con todos los países del mundo”) y “las consecuencias de ese diálogo”. “Si son deportaciones que violentan los derechos humanos, claramente el Frente Amplio no va a estar de acuerdo, ni hoy ni mañana ni nunca”, sentenció.

Tal como señaló a la diaria, el presidente del FA sostuvo que “dialogar hay que dialogar siempre”, pero también hay que “colocar en conocimiento de la sociedad las presiones que los países latinoamericanos están recibiendo” por parte del gobierno liderado por el presidente estadounidense, Donald Trump. “Claramente Trump utiliza una política que es deplorable, que es encarcelar gente sin haber cometido ningún delito sólo por el hecho de estar viviendo en Estados Unidos, y luego la quiere trasladar a otros países. Esa política no debería ser compartida por nadie”, afirmó.

Pereira reiteró que la fuerza política solicitó mayor información sobre la negociación al Poder Ejecutivo. Pero remarcó que, al margen de esto, “hay que informarle a la gente”, porque, de lo contrario, “parecería que el gobierno se está queriendo inventar problemas”.

Por último, acerca de la reciente visita a Uruguay de la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, Pereira dijo que se trató de “una visita más”. Afirmó que “los principales generadores de opinión en el mundo, incluyendo el Fondo, el Banco Mundial y otros”, han valorado “las certezas jurídicas y económicas en el Uruguay”, y señaló que “esta no fue la excepción”. Apuntó que este reconocimiento por parte del FMI “vale”, pero puntualizó que “el reconocimiento que más vale es el de la gente, y ese es el que tenemos que salir a buscar”.