Fernando Pereira sobre recibir deportados desde Estados Unidos: “Esta forma no es compatible con el asilo que Uruguay da”

El presidente del FA transmitió a la cancillería la postura de su fuerza política de “respeto a los derechos humanos y no injerencia”, y manifestó que la intención es “que no se acuerde” con Estados Unidos.

La noticia de las conversaciones entre cancillería y el gobierno de Estados Unidos por la posibilidad de que Uruguay reciba personas deportadas desde ese país generó que la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (FA) resolviera solicitar información al gobierno. Como presidente del FA, Fernando Pereira pidió información a la cancillería y, según dijo a la diaria, “lo que hemos obtenido es que no hay ninguna negociación, sino diálogos”. Pereira apuntó que “una cosa es diálogo y otra cosa es acuerdo”, y contó que transmitió la postura que se discutió en la orgánica en ese sentido.

“Nosotros siempre hemos sido un país de puertas abiertas, pero una cosa es recibir gente que quiera venir a Uruguay y otra muy distinta es que deporten gente que no está queriendo salir de su lugar, que no está queriendo venir a Uruguay. Nosotros nos vamos a plegar a lo que ha sido la posición histórica de Uruguay, no solo del Frente Amplio, de Uruguay, del respeto a los derechos humanos, del cuidado de la no injerencia en asuntos de países como el nuestro”, dijo.

Según el monitor de las organizaciones Human Rights First y Refugees International, Estados Unidos ha deportado a más de 22.000 personas a 26 países, en el marco de operativos de detención que ha llevado adelante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), cuestionados por organizaciones de derechos humanos.

Pereira pidió “no discutir estos temas por titulares de prensa” y entendió que Uruguay, “al igual que otros países de América Latina, reciben presiones directas o indirectas como esta, que puede ser la filtración de un diario”. “El gobierno de Uruguay tiene que tener cuidado de dar cumplimiento a su política exterior histórica, que, insisto, una de ellas es la no injerencia en asuntos de otros países, en este caso, del nuestro, pero de otros países también, como así también en el caso de poder acordar, en la llegada de personas del exterior, que se respeten las normas internacionales de los derechos humanos. Y esto es mucho decir para Uruguay”.

Pereira dijo que se le transmitió a cancillería “esta posición histórica del Frente Amplio, que no tiene ninguna fisura, más con una política muy criticada por ACNUR [Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados] y otros organismos de carácter internacional que protegen precisamente los derechos de los refugiados”. “La posición es clara, pero insisto que cada tema internacional hoy hay que leerlo a la luz de un cambio en la política exterior del mundo, en donde casi podríamos decir que jugamos sin reglas de juego, y esto para los países más pequeños genera complejidades que hay que poder analizar, pero eso no implica desde ningún punto de vista perder nuestra identidad, y mucho menos nuestra identidad nacional, que no es ni patrimonio del Frente Amplio ni de ningún partido, sino la construcción colectiva de un país”, añadió.

Sobre cómo se debe vincular el FA con el gobierno en este tema, Pereira aseguró que la fuerza política “va a marcar su posición, que no tiene que ser 100% exactamente la posición del gobierno, pero tratamos de que sean coherentes, porque finalmente el gobierno, que cuando llega al gobierno pasa a ser el gobierno de todos los uruguayos, también responde a un programa que es el programa del Frente Amplio y a un conjunto de valores y principios que son los valores y principios del Frente Amplio. Entonces, temas de esta magnitud yo creo que deberían ser evaluados profundamente por el Frente Amplio, sin querer colocarse en el rol de gobernar, porque no es el rol que nos toca, pero sí dando nuestra opinión con claridad”.

“Nuestra intención es que no se acuerde, que no quiere decir para nada que Uruguay no reciba gente. Uruguay recibe gente permanentemente. Uruguay no es un país de puertas cerradas. Por el contrario, esta manera de deportar y de violentar, desde nuestro punto de vista, los derechos humanos, no es una forma compatible con el asilo que Uruguay da”.

Pereira opinó que Uruguay “tiene que dialogar” con Estados Unidos “porque no hay ningún país en el mundo que no dialogue. Otra cosa muy distinta es negociar. Y otra cosa muy distinta todavía es acordar. Nosotros, nuestro gobierno, por lo que se nos dice, ha dialogado. Bueno, esto ha pasado en todos los países de América Latina. Luego para acordar falta un gran trecho”, señaló. Apuntó que la posición del FA “parece ser clara”, y aseguró: “Nuestro gobierno la va a defender”.

Respecto de cuál es la preocupación sobre el vínculo con Estados Unidos y los límites que marca el FA, concluyó: “¿Cómo no va a preocupar si hay un país poderoso que está generando condiciones objetivamente negativas para los países de América Latina? ¿Cómo no va a preocupar si de un día para el otro nos aumentan los aranceles de 10% a 12,5%? ¿Cómo no va a preocupar si toman medidas que pueden afectar a Uruguay? Siempre preocupa, pero siempre el tema es el límite de hasta dónde uno está dispuesto a moverse. E insisto, un límite que nosotros no vamos a aceptar movernos es el de no violentar los derechos humanos. Ese es un límite que queremos cumplir”.