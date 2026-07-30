Directora del FMI le dijo a Oddone que deben tomar “más riesgos, siendo más valientes en la gestión de las políticas públicas”

El ministro de Economía dijo que el Fondo Monetario Internacional toma a Uruguay como ejemplo para mostrar “cómo la fortaleza de las instituciones fiscales contribuye al mejor desempeño económico”

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), está de visita oficial en Uruguay, y este jueves se reunió con varios jerarcas, empezando por el presidente Yamandú Orsi, y también con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa.

Luego del encuentro con la jerarca, Oddone dijo en una rueda de prensa que fue una reunión en la que Georgieva contó cómo ve el mundo “con relación a la incertidumbre que hoy está instalada y que vino para quedarse”. Sin embargo, Oddone subrayó que “hay enorme cantidad de oportunidades para las economías como la uruguaya, para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”.

“Estuvimos hablando de inteligencia artificial, algo de cambio climático y sobre todo de las oportunidades que la región le ofrece a Uruguay como puerta de salida y por su inserción estratégica. También hablamos de políticas sociales, en particular del énfasis en infancia que Uruguay está poniendo para fortalecer su modelo de convivencia como un gran factor de distinción de la cohesión social”, sostuvo Oddone.

El ministro subrayó que la última visita de un director del FMI había sido en 2011, por lo tanto, “no es un hecho frecuente”. Además, resaltó que en las próximas semanas habrá “una cantidad de visitas de autoridades muy importantes de organismos internacionales, que muestran que Uruguay está en el mundo y está siendo invitado a ser un ejemplo en relación con algunas políticas macroeconómicas, y a tomar un poco más de riesgos y un poco más de desafíos en la agenda que falta, que es en lo que el gobierno está trabajando”.

Oddone señaló que con el FMI están cooperando en el “fortalecimiento de la administración tributaria, transparencia y comunicación para el BCU, para fortalecer la credibilidad de las políticas monetarias, y todo el entorno de las políticas fiscales, básicamente en estadísticas fiscales, contabilidad patrimonial y temas de ciclo presupuestal”.

El jerarca subrayó que el FMI toma a Uruguay como ejemplo que va a “usar en otros países, mostrando cómo la fortaleza fiscal y la fortaleza de las instituciones fiscales contribuyen al mejor desempeño económico”. “De hecho, está usando a Uruguay como caso para poder mostrar este tipo de resultados en economías pequeñas de distintos lugares del mundo”, agregó.

Por último, Oddone dijo que Georgieva “enfatizó” que Uruguay resolvió “una serie de problemas desde 2002 a la fecha”, por lo tanto, la directora del FMI dijo que en nuestro país se debe “dejar de mirar por el espejo retrovisor” y “empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgos, siendo un poco más valientes en la gestión de las políticas públicas”. Agregó que ese llamado también fue para el sector privado, “en términos de no buscar tantos seguros de la política económica”.