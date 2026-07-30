Gustavo González afirmó que el eventual acuerdo con Estados Unidos para traer deportados a Uruguay “sería un mal paso”

Por su parte, Sergio Botana consideró que la negociación forma parte de una política exterior “zigzagueante” que “se codea con la izquierda en todos lados, pero después tiene que cometer actos de adulonería con el imperio”.

Hasta ahora, solo algunos dirigentes del Frente Amplio (FA) se han pronunciado acerca de la negociación en curso entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, para que Uruguay reciba migrantes deportados desde el país norteamericano, negociación de la que informó este miércoles The New York Times.

En el streaming de El Observador, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, calificó la política migratoria de Donald Trump como “discriminatoria” y puntualizó que todavía “no hay nada acordado” entre ambos países, si bien reconoció que la “cancillería viene teniendo conversaciones con la administración de Estados Unidos”. El senador del FA Daniel Caggiani (MPP), en tanto, afirmó que “no es una política de Uruguay ser el basurero de la administración Trump”.

Consultado al respecto este jueves en rueda de prensa, el senador frenteamplista Gustavo González (Partido Socialista) comentó que “tomo mal” la noticia que dio el medio estadounidense, porque “todo lo que venga de Marco Rubio hay que leerlo 100 veces”, dado que “es un hombre beligerante que apuesta a la guerra y la represión”.

Gonzaléz afirmó que “detrás de esto está el ICE [Immigration and Customs Enforcement], que es el organismo de Estados Unidos que se encarga de los migrantes y que generó la mayor represión de los últimos 20 años a migrantes hace unos meses atrás, con muertos incluidos”, en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense.

El senador socialista subrayó que Uruguay, como país, debe tener “las fronteras abiertas para todos los que quieran venir”, pero puntualizó que “otra cosa es el deportado”. “El deportado no viene porque quiere, viene porque lo mandan”, afirmó. “Me parece que sería un mal paso, espero que lo estudie el gobierno”, añadió.

Por otra parte, González destacó el hecho de que históricamente Estados Unidos “siempre recibió con los brazos abiertos a todos los cubanos que estaban contra el régimen cubano”, pero “ahora los quiere deportar sobre la base de que son condenados por algo”. “Yo no creo en los derechos humanos de la ICE, por lo tanto, pueden haberse violado derechos y va a llegar gente que no quiere venir a nuestro país”, agregó.

Acerca de si este eventual acuerdo podría redundar en beneficios comerciales para Uruguay –que la semana pasada, junto con otros países, recibió un arancel de 12,5% por parte de Estados Unidos–, González manifestó: “Para mí, la dignidad no tiene precio”.

Botana: “Son de esas cosas rarísimas de una política exterior zigzagueante”

“Me hace acordar al sirio que se les escapaba en muletas, ¿te acordás? Lo cambiaron por unas naranjas, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Hago la pregunta porque no tengo idea de cuál puede ser el buen resultado de ese tipo de cosas”, comentó en rueda de prensa el senador del Partido Nacional Sergio Botana, en referencia a Jihad Ahmad Diyab, uno de los seis exreclusos de Guantánamo que llegaron a Uruguay en diciembre de 2014, durante el gobierno de José Mujica.

Para Botana, la negociación entre Lubetkin y Rubio es “de esas cosas rarísimas de una política exterior zigzagueante a la cual le encanta codearse con la izquierda en todos lados, pero después tiene que ir a cometer actos de adulonería con el imperio”. Como ejemplo de estos actos mencionó la reciente visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones estadounidense USS Nimitz. “Solo a alguien zigzagueante se le puede ocurrir que es bueno para un país andar de adulón gratuito de este modo”, remarcó.

El legislador nacionalista aclaró que resulta “absolutamente imprescindible” que Uruguay mantenga un buen relacionamiento con Estados Unidos, pero sostuvo que esto “tiene que ser con actitudes serias del país en toda su política exterior”. “No podemos estar un día de un lado y otro día del otro”, afirmó.

Botana sostuvo que Uruguay “tiene que tener un relacionamiento serio en el mundo y no hacer estas pavadas”. Dijo que “nadie se olvida de que fuimos a China y nos hicieron firmar una declaración criticando a otra democracia”, con referencia a Taiwán, y afirmó que “tampoco se olvida el espectáculo espantoso del presidente subido nada más ni nada menos que a un portaaviones de guerra, que [ahora] está en la costa de Cuba, para bombardear a Cuba, pero, además, ahora vamos a ser de serviles sacándole el problema de las deportaciones”.

Por su parte, en el programa Aire rico de radio Del Sol, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani valoró positivamente la llegada de cubanos “exiliados de una dictadura cruenta como la dictadura cubana”, “sin perjuicio de lo cual creo que todavía queda por tratar de solucionar el tema de fondo, que es que en Cuba empiece a reinar la libertad”.

Dicho esto, Schipani discrepó con la idea de “recibir a deportados cubanos que están en Estados Unidos”. “Yo no comparto la política de deportación; creo que es una política muy ingrata, porque Estados Unidos le debe mucho a los inmigrantes latinos, y me parece que Uruguay no puede fomentar esa política”, expresó. “Exiliados, sí, como siempre, porque este ha sido un país de acogida de exiliados de dictaduras, [pero] deportados latinos de Estados Unidos, de ninguna manera”, subrayó.