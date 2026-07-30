“Desagradable politización”: blancos critican resolución del MEC que anuló sanción de Ferrero a la fiscal del caso Besozzi

El 23 de julio, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) emitió una resolución a raíz de los recursos de “revocación y anulación” interpuestos por la fiscal letrada departamental Stella Alciaturi –que estuvo a cargo del caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi– contra la sanción que le impuso la Fiscalía General de la Nación por publicaciones hechas en redes sociales antes de 2019, que incluían memes de figuras del Partido Nacional (PN).

La resolución sostiene que, “recabado el asesoramiento correspondiente al MEC, la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales y el Área Jurídico Notarial de la Dirección General de Secretaría, se expidieron en el sentido de hacer lugar a la pretensión anulatoria deducida”. En tal sentido, “informan que existió una clara responsabilidad por parte de Alciaturi, al no adoptar los recaudos correspondientes para evitar que desde sus redes sociales se realizaran reposteos que colidan indiscutiblemente con el cargo público que ocupa, extremo que evidencia una conducta negligente respecto del deber de custodia y vigilancia exigible en el uso de sus redes sociales”.

Asimismo, la resolución advierte una “discordancia entre los hechos considerados acreditados y la norma aplicada para fundar la sanción impuesta, al haberse subsumido la conducta atribuida en la falta grave prevista en el literal I) del artículo 67 de la Ley 19.483, relativa a la participación en actos públicos o privados de carácter político, supuesto cuya configuración no surge suficientemente demostrada de las actuaciones”. “No encontrándose así un adecuado encuadre entre la infracción efectivamente imputada y sancionada, configurándose un vicio de tipificación que afecta la legitimidad del acto recurrido”, se agrega.

Además, la resolución del MEC subraya que, del análisis de las actuaciones administrativas, surge que la administración “no probó fehacientemente la autoría por parte de la inculpada de los reposteos en la red social Facebook agraviantes o vinculados al PN; no habiéndose agotado por parte de la Fiscalía General de la Nación las medidas probatorias disponibles y técnicamente idóneas para determinar la autenticidad, origen y autoría de las publicaciones objeto del procedimiento disciplinario”.

Se agrega que, “en materia administrativa sancionatoria, corresponde a la administración la carga de acreditar los hechos constitutivos de la infracción imputada, en observancia de los principios de verdad material y presunción de inocencia”. Por lo tanto, el MEC resolvió que “resulta pertinente hacer lugar al recurso de anulación interpuesto por ser el acto administrativo impugnado contrario a Derecho, al adolecer de las causas de ilegitimidad reseñadas”.

Unos párrafos atrás, en la resolución se cita que Alciaturi reconoció tener esa cuenta de Facebook, pero indicó que “esos reposteos pudieron ser hechos por terceros, ya que su cuenta se encontraba abierta en una computadora vieja en su casa”. “Asimismo, declara que no pudo ver las publicaciones, ya que no recordaba la contraseña de su cuenta, pero debido a los mensajes que comenzó a recibir relacionados con el hecho, solicitó asistencia para recuperar la contraseña, eliminando así su cuenta”, se agrega.

Botana: “Se podrían haber metido en cualquier otro tema pero no en este”

A todo esto, la resolución del MEC no cayó para nada bien en algunos legisladores del PN. “Me pareció una desagradable politización de una decisión en la que el poder político no debe interferir”, dijo a la diaria el senador blanco Sergio Botana. Subrayó que si “esta señora no había cuidado debidamente sus redes y no había denunciado el mal uso que alguien hizo de sus redes, si es cierto que fue otra persona y no ella la que hizo los posteos, el MEC no debió tener ni siquiera la falta de delicadeza de la interferencia”. Sostuvo que el MEC “no tiene cómo comprobar que no fue ella la que hizo esas publicaciones” y, en todo caso, si Alciaturi “se vio afectada, ella debió haber denunciado”, pero “por algo no lo hizo”.

Botana dijo que es “obvio” que el MEC “se está metiendo” porque la fiscal de Corte es Mónica Ferrero y porque “los posteos políticos de Alciaturi convenían a sus posiciones políticas”. “Se podrían haber metido en cualquier otro tema pero no en este”, sentenció. Botana insistió que no comparte para nada la decisión del MEC, pero aclaró que a su titular, José Carlos Mahía, le tiene “respeto y aprecio”.

Por su parte, el diputado blanco Pablo Abdala dijo a la diaria que le resulta “llamativo que el MEC haya llegado a una conclusión de ese tipo”, porque “es bastante inaudito sostener que los posteos pudieron ser realizados por terceros o que, eventualmente, no están debidamente acreditados”, cuando, a su juicio, “son hechos notorios y están a la vista de quien los quiera ver, y los conoció el país entero”. Abdala sostuvo que esos posteos “notoriamente configuran una falta grave”, porque son “una violación, por parte de un fiscal, de sus deberes funcionales más elementales, de neutralidad y de prescindir de toda manifestación partidaria”.

Abdala aseguró que esto confirma “objetivamente, por fuera del caso concreto”, que “el diseño institucional, que la Fiscalía General de la Nación sea un servicio descentralizado, no es el más adecuado”. Porque este tipo de situaciones “debilitan la posición del fiscal de Corte, quien gestiona el servicio, y la independencia ante el Poder Ejecutivo, porque está sujeto a la tutela administrativa”, como lo demuestra la resolución del MEC, y eso “no ayuda a la completa independencia”.

“Deberíamos reflexionar sobre la necesidad de dotarla de más autonomía. Si, en vez de un servicio descentralizado, fuera un ente autónomo, ya este recurso no hubiera existido. Y creo que cuando la fiscal de Corte –en este caso o en cualquier otro similar– introduce correctivos a los fiscales que se apartan de las normas, el poder político la tiene que respaldar, porque lo primero es garantizar el funcionamiento autónomo de la Fiscalía General”, finalizó.

Por último, consultado por la diaria sobre estas críticas, Mahía contestó en forma sucinta: “Es una resolución ajustada a Derecho, como todas las que tomamos”.