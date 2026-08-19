El cargo estaba vacante desde el 6 de agosto tras el fallecimiento de Gabriel Rossi.

Aldo Tomassini fue designado como nuevo secretario nacional de Drogas a través de una resolución firmada por el presidente Yamandú Orsi este martes. Tomassini es doctor en Psicología y magíster en Psicología Clínica, y se desempeñaba como director adjunto de la Junta Nacional de Drogas.

El nuevo jerarca es funcionario de la Intendencia de Montevideo, y con la asunción del gobierno de Orsi ingresó a la Junta Nacional de Drogas en marzo de 2025 a través de un pase en comisión.

El cargo que ocupó estaba vacante desde el 6 de abril debido al fallecimiento de Gabriel Rossi tras un accidente de tránsito sufrido en la ruta 5. Rossi, quien había asumido su cargo en marzo de 2005, era médico y experto en drogodependencias, y fue entre 2005 y 2012 responsable del Área de Tratamiento de la Secretaría Nacional de Drogas de Presidencia de la República.