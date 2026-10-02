PIT-CNT celebró 60 años de unidad sindical y Abdala reivindicó el compromiso de “generar una sociedad más justa y democrática”

Celebraciones a 60 años de la fundación de la CNT, el 1º de octubre, frente a la sede del PIT-CNT.

A seis décadas de la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores, el presidente de la central sindical dijo que “la densidad de la democracia depende en cierta medida de la densidad de las organizaciones sociales”.

Frente a su sede, ubicada en la calle Jackson, el PIT-CNT celebró este jueves “60 años de unidad sindical”, en el aniversario del congreso fundacional de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). La CNT, ilegalizada por la dictadura cívico-militar, fue la impulsora de los 15 días de huelga general en respuesta al golpe de Estado en junio de 1973. Próximo al fin del período dictatorial, junto con el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), fundado en 1983, conformó la actual central sindical.

La celebración contó con varios números artísticos y con una parte oratoria. Más allá de dirigentes y militantes sindicales, se hicieron presentes algunos representantes del Poder Ejecutivo, entre ellos, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, y la subsecretaria de Educación y Cultura, Gabriela Verde. También participaron en el acto los diputados del Frente Amplio (FA) Bruno Giometti y Tatiana Antúnez), integrantes del Partido Comunista.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, destacó en una rueda de prensa la “enorme significación” del acto, teniendo en cuenta la “singularidad” que significa para el país contar con un movimiento sindical unificado. “Si uno mira el panorama sindical en la región y en el mundo, lamentablemente encuentra un movimiento sindical absolutamente fragmentado, con proliferación de distintas centrales sindicales en función de su orientación ideológica”, enfatizó.

Asimismo, Abdala reivindicó el origen del movimiento sindical uruguayo, que estuvo marcado por “la unidad de acción de los trabajadores, el apoyo recíproco en los conflictos y la solidaridad”. Recordó que eso ocurrió en un momento histórico caracterizado por “un peligro que estaba en ciernes en América Latina”, en medio de “una sucesión de golpes de Estado”.

Tomando como hito la huelga general de 1973, Abdala resaltó la importancia para el movimiento sindical uruguayo de “promover la unidad obrero-estudiantil, la unidad con los sectores laboriosos de la ciudad y el campo, los pequeños productores agropecuarios, comerciantes e industriales”, en lo que se conoce como “el campo popular”.

Marcelo Abdala, el 1º de octubre, frente a la sede del PIT-CNT. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Presente y futuro: nuevos desafíos

Con relación al presente, Abdala llamó a valorar la importancia del movimiento sindical en la conquista de derechos, los “avances democráticos” y la promoción de “la buena vida de la población”. En la misma línea, marcó como uno de los desafíos actuales el abordaje de la “revolución tecnológica”, para que no sea un “nuevo factor de exclusión”.

“Es absolutamente trascendente para nuestro país que podamos encaminarnos hacia una Estrategia Nacional de Desarrollo basada en el conocimiento, basada en la igualdad, basada en la persona humana”, afirmó el presidente del PIT-CNT. “Es trascendente que vayamos avanzando hacia una semana laboral reducida; están todas las condiciones tecnológicas para esto”, agregó.

En lo que respecta a la participación de la central sindical como un actor político, Abdala dijo que “la densidad de la democracia depende en cierta medida de la densidad de las organizaciones sociales”.

En ese sentido, puntualizó que la “ofensiva del capital contra el trabajo” ha durado más de 60 años, con una actualidad en la que “1.000 millonarios tienen la misma riqueza que todo el resto de la población”. “La sociedad que está organizada estrictamente para la acumulación del capital pone en riesgo a la naturaleza y a la humanidad. ¡Vaya si será necesario un movimiento sindical para generar una sociedad más justa y más democrática!”, concluyó.

Samantha Navarro, el 1º de octubre, frente a la sede del PIT-CNT. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El reconocimiento del FA

Desde el sistema político partidario, el FA saludó este jueves los 60 años de la CNT. A través de una declaración, la fuerza política reconoció que durante las décadas de existencia de la central sindical se “ha construido una de las experiencias de unidad y organización popular más significativas” del país. Asimismo, dejó claro que la unidad es también “una construcción permanente y una herramienta vigente para enfrentar los desafíos del presente y del futuro”.

En diálogo con la diaria, Giometti, quien además supo integrar el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, destacó que el movimiento sindical uruguayo, además de ser “reivindicativo” en sus acciones, “mira bastante más lejos” y “hace propuestas que tienen que ver con el desarrollo del país”. En ese sentido, resaltó su rol a desempeñar en un mundo del trabajo marcado por “avances tecnológicos que no son neutrales”.

“No hay que confundir el rol de la fuerza política con el rol de la fuerza social, pero hay un diálogo permanente, una acción que tiene siempre puntos de contacto que son importantes en materia programática”, afirmó el diputado del FA.