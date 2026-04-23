Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), el PIT-CNT y la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) realizaron el lanzamiento del proceso de elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo. La actividad, celebrada este miércoles en el edificio anexo de Torre Ejecutiva, tuvo la presencia de autoridades nacionales, departamentales, legisladores, empresarios y dirigentes sindicales.

Los ejes centrales de la estrategia son productividad, competitividad y sostenibilidad, que también en la presentación fueron mencionados como “visiones de país”. La iniciativa de dar creación y planificación a una Estrategia Nacional para el Desarrollo data del año 2024, y partió del PIT-CNT y de las cámaras empresariales. Para el período setiembre-diciembre de este año, se estima la implementación y ejecución de propuestas acordadas, mientras que desde el año 2027 se llevará adelante su seguimiento, evaluación, prospectiva y revisión correspondiente.

En el proceso que transitaron las partes en su conjunto, entre junio y diciembre de 2025, se hicieron algunas reuniones a los efectos de elaborar un diagnóstico de la situación a nivel país. Por su parte, el artículo 66 de la ley de presupuesto encomendó a la OPP realizar la convocatoria para elaborar la estrategia con la participación del gobierno, la central sindical y los empresarios.

En la tercera semana de junio se realizarán los encuentros para la elaboración de un documento sobre competitividad, mientras que para la tercera semana de julio están previstas instancias similares para el eje productividad. Para la tercera semana de agosto, será el turno del tema sostenibilidad, con presentación del documento, un seminario, discusión y propuestas, al igual que las dos instancias anteriores.

“Debemos hacer navegar al país por aguas lo más calmas posibles”

En la apertura hicieron uso de la palabra Orsi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el titular de la CCE, Leonardo Loureiro, y la doctora en Economía del Desarrollo e investigadora Judith Sutz, en representación del sector académico.

El mandatario, en su intervención, señaló que “en una sociedad como la nuestra, existen muchísimos intereses”, y acotó que “la tarea de todo gobierno es administrar las tensiones que se generan, de manera civilizada”. Además, expresó: “Debemos hacer navegar al país por aguas lo más calmas posibles”. Ante un mundo que cambia en forma vertiginosa, esta convocatoria servirá “para prepararnos y elaborar herramientas para lo que se nos va a venir arriba y desde países muy diversos”.

En otro fragmento de su intervención, dijo que “hay que crecer y, a su vez, generar mecanismos de cohesión y convivencia social, que es lo que los uruguayos siempre entendimos”. Orsi destacó también la diversidad que tiene el país, y señaló que se llegó a ella tras generaciones que sembraron bases sólidas de relacionamiento que se deben mantener. “Mi compromiso es y seguirá siendo el diálogo, y después más diálogo, que además contemple todas las verdades no solo las mías”, afirmó.

“Lo que sí está claro es que acá, con nuestro gobierno, encontrarán siempre los espacios de diálogo y el oído y la mente abierta para entender que no nos vamos a llevar puesto nada, nosotros somos capaces de esperar y de dialogar una y otra vez, y si nos equivocamos corregir el rumbo y a su vez mantener con convicción y firmeza lo que pensamos cuando nos toca asumir responsabilidades”, sostuvo el presidente.

Por su parte, tanto Abdala como Loureiro y Sutz coincidieron en agradecer al gobierno por la convocatoria, y destacaron la importancia de trabajar de forma mancomunada para lograr que el país pueda crecer y avanzar en distintas áreas y sectores de la producción nacional. El dirigente de la central sindical expresó satisfacción por la jornada de lanzamiento, y recordó que la Estrategia Nacional para el Desarrollo era una solicitud del PIT-CNT, realizada en el acto del 1° de mayo de 2024.

Una vez culminado el primer panel, el coordinador del área de Planeamiento de la OPP, Daniel Greif, y el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, presentaron el documento base de la estrategia, donde destacaron que el objetivo “es lograr una mejora sostenida del bienestar de la población a través del fortalecimiento de las capacidades productivas, tecnológicas y humanas del país”.

Finalmente, se realizó un espacio denominado “Experiencias de Planificación para el Desarrollo”, en donde debatieron y compartieron comentarios investigadores y expertos en políticas públicas.

Al evento asistió también Enrique Iglesias, expresidente del BID y exsecretario de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), organismo que en la década de 1960 estuvo al frente de la elaboración del primer Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.