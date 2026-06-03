Cerró la empresa láctea Coleme en Cerro Largo

Los socios y la dirección de la cooperativa aseguran que no están dadas las condiciones para mantener la unidad de producción.

Las autoridades de la Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) resolvieron este martes el cierre definitivo, después de efectuarse tres asambleas entre los socios para evaluar la situación actual de la firma, informó el medio Cerro Largo Portal. La medida fue comunicada a los 27 trabajadores por el presidente de Coleme, Boris Revello. El viernes 5 es el último día en el que cumplirán tareas para la empresa.

Por los despidos y envíos a seguro de paro en Coleme, el 27 de febrero de 2025 trabajadores de Coleme y dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) realizaron una movilización que se inició en la ciudad de Melo y que finalizó en Montevideo, con la instalación de una carpa en la plaza Independencia. Incluso después de que asumió el presidente Yamandú Orsi, el 1° de marzo del pasado año, el mandatario se reunió con trabajadores, dirigentes de la FTIL e integrantes del PIT-CNT para analizar la situación de la empresa.

Dirigentes de la FTIL se enteraron de la noticia este miércoles cuando participaban en un foro organizado por el Instituto Nacional de la Leche (Inale) en la Torre de las Telecomunicaciones de Antel.

El dirigente de la FTIL Robert Labruna dijo a la diaria que en la empresa “ya no había sindicato” y que los trabajadores afiliados a la Unión de Obreros y Empleados de Coleme (UOEC) “están en un seguro de paro extendido”, por lo tanto, “se desmitifica que cierra una fábrica o empresa por culpa del sindicato”. Agregó que la federación “desde hace varios años” hace hincapié en la importancia de la producción de la cuenca lechera y el desarrollo del sector industrial al norte del río Negro. “Desde hace tiempo que no se atiende la situación, y ahora sucede lo que termina pasando”, dijo.

Labruna recordó que Coleme, años atrás, recibió dinero del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, y cuestionó: “¿Dónde quedó ese dinero?”. “No se sabe qué sucedió con los organismos de contralor de la pasada administración. Coleme recibió recursos económicos y ahora cerraron definitivamente”, agregó.

Por el momento, la FTIL no tiene previsto realizar acciones por el cierre de Coleme, que fue fundada en 1932.