Sindicato de Pilsen decidió no retomar las tareas en la planta de Montevideo

El Sindicato de Pilsen, que se encuentra en conflicto desde el pasado 25 de junio tras la decisión de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) de enviar al seguro de paro a los trabajadores de la planta de Minas, se renuió este viernes, con “carácter de urgente”, en asamblea general nacional, y resolvió que los trabajadores de la planta de Montevideo no se reintegren a las actividades el sábado 1°. La medida responde al anuncio de la empresa de que los trabajadores de la planta de Minas estarán en el seguro de paro hasta el 1° de setiembre inclusive.

El presidente del sindicato, Bruno Pastorino, comentó a la diaria este viernes que la asamblea “fue para informar a todos los trabajadores de la decisión de FNC, comunicada este miércoles en reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo”.

Además, se llevó a consideración de la asamblea general lo analizado por la Comisión Directiva de la organización sindical, que es la opción de no retomar los trabajos en la Planta de Montevideo “hasta que no exista una decisión clara y firme de qué hará la empresa con la planta de producción de Minas” y con los trabajadores. Dicha opción fue votada por unanimidad. Dijo, además, que se decidió la realización de paros sorpresivos en la distribución en todo el país.

Consultado acerca de si en las últimas 24 horas hubo contactos entre el sindicato y el Ministerio de Trabajo, respondió que no y que el gremio “no tiene nada que comunicarle a la secretaría de Estado”. Sobre la empresa, afirmó que se le comunicaría la decisión este viernes por la tarde.

Pastorino comentó que la delegación que representó al sindicato durante las negociaciones en el Ministerio de Trabajo días atrás “expresó que observamos un cierre encubierto y la empresa no está diciendo en realidad lo que está sucediendo. Lo que están haciendo es ganar tiempo y, a la vez, ocultando información al gremio y a los trabajadores”. “FNC no brindó mayor información y esto es seguir con la incertidumbre. Además, esto ya lo vivimos en un caso similar en 2024. Nos hace recordar también a la situación de Paysandú, donde se extiende el seguro de paro mes a mes”, expresó.

En referencia a si el Ministerio de Trabajo intervino en la última instancia tripartita el pasado miércoles en la Dirección Nacional de Trabajo, dijo que “tuvo un papel activo” y que “desde esa cartera expresaron que la empresa está manteniendo reuniones con los ministerios de Industria y de Economía, pero cuando el sindicato busca indagar más, no está accediendo a toda la información; lo mismo le sucede al Ministerio de Trabajo, porque ese punto lo supera. Las autoridades intentan mediar, pero sin toda la información es imposible”.

La versión de FNC

Por su parte, FNC informó este jueves, a través de un comunicado, que en junio inició “una revisión general de todas las operaciones en Uruguay, que incluyen la planta de Minas y la de Montevideo”, así como de la cadena de comercialización y distribución. Esta decisión, dice la firma, “fue tomada en el marco de una significativa pérdida de competitividad en los últimos años que genera un gran impacto en el negocio”.

Agrega que “en consecuencia, se comunica el envío al seguro de paro de los trabajadores colaboradores de Minas en el mes de julio, y la apertura de mesas de negociación tripartitas, con el objetivo de encontrar soluciones que aseguren la viabilidad de la industria nacional a largo plazo”. Al respecto, FNC afirma que “dichos espacios de negociación continúan abiertos, con intercambios y reuniones periódicas, lo que confirma la voluntad de las partes”, y que ante esta realidad “decidió solicitar una extensión del seguro de paro para nuestros colaboradores de la planta de Minas por un mes más, mientras continúan las conversaciones”.

En tanto, en el caso de la planta de Montevideo anuncia que “tras realizar la parada anual durante julio, se retomará la producción el sábado 1° de agosto, como estaba previsto”, y expresa que “desde FNC se ha alertado en reiteradas oportunidades sobre esta pérdida de competitividad, ya que enfrentamos costos de producción significativamente más elevados que en otros países de la región y una alta carga tributaria, lo que sitúa a la producción nacional en una clara desventaja competitiva”.

Sostiene además que, “adicionalmente, en lo que respecta a la comercialización y distribución de bebidas existen diferencias significativas entre los costos salariales para quienes distribuyen bebidas de industria nacional en comparación con los que afrontan los importadores que compiten en la categoría. Como resultado, se registra un ingreso masivo y creciente de cervezas importadas bajo condiciones y reglas de juego más favorables que las que tiene la industria nacional. Todos estos factores atentan contra la subsistencia de la industria nacional que tiene más de 160 años en el país”.