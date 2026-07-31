Federación de Funcionarios de Salud Pública convoca a un paro con movilización en agosto en rechazo a la Rendición de Cuentas

Desde el sindicato denuncian que el gobierno incumplió la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público al remitir la iniciativa al Parlamento.

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) resolvió un paro nacional de 24 horas con movilización para agosto, en rechazo al proyecto de ley de Rendición de Cuentas conformado por el Poder Ejecutivo. Así lo recoge un comunicado conformado tras la última sesión del Plenario Nacional del sindicato, que fue difundido esta semana.

Desde la FFSP expresaron su “profunda preocupación y rechazo ante el incumplimiento de la negociación colectiva”, ya que sus integrantes no participaron ni tampoco accedieron al contenido de la iniciativa antes de que fuera remitida al Parlamento. Sostienen que el gobierno infringió la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público, que “garantiza el derecho de las organizaciones representativas de los trabajadores a negociar previamente aquellas decisiones que afectan las condiciones de trabajo”.

En la misma línea, la FFSP cuestiona que, a pesar de que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) “anuncia la creación y ampliación de nuevos servicios para la población”, el articulado del gobierno “no contempla los recursos humanos ni el financiamiento necesarios para hacerlos sostenibles”. El sindicato advierte que “no alcanza con crear nuevos servicios” en el sector, sino que también resulta “imprescindible fortalecer los equipos de salud, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar los recursos que permitan brindar una atención oportuna y de calidad”.

También sostiene que, de no suceder, “serán nuevamente las y los trabajadores quienes deban afrontar una mayor sobrecarga laboral para responder a las crecientes demandas de la población”, lo que terminaría por afectar de igual manera la atención en salud. Es así que sus integrantes solicitaron que “toda expansión de servicios en ASSE esté acompañada de la creación de cargos, el fortalecimiento de los equipos de trabajo y las partidas presupuestales necesarias para asegurar su correcto funcionamiento”.

Igualmente, exhortaron al gobierno a que adhiera al “estricto cumplimiento del acuerdo colectivo alcanzado entre la FFSP y ASSE el año pasado”, que contempla una serie de “compromisos” que “continúan sin respuesta ni ejecución por parte del organismo”.

Como consecuencia, el sindicato anunció que, además del paro, “cuya fecha y modalidad serán definidas oportunamente”, buscará gestionar reuniones con los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, para abordar las problemáticas denunciadas. También convocará al consejo de rama del sector “de forma inmediata”, solicitando “la participación de ASSE, el Banco de Seguros del Estado, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas”.

Igualmente, desde el sindicato anunciaron que se concretarán “recorridas parlamentarias”, con la intención de “trasladar la posición de la federación a todas las bancadas”, y no descartan la posibilidad de la adopción de otras “acciones gremiales, institucionales y organizativas que resulten necesarias para defender los derechos de las y los trabajadores”, lo que incluye medidas sindicales “en caso de persistir los incumplimientos y la ausencia de respuestas”.

“La FFSP reafirma su compromiso con la defensa de la negociación colectiva, el cumplimiento de los acuerdos suscritos, el fortalecimiento de ASSE como prestador público de salud y la recuperación del derecho de las y los trabajadores a recibir la cobertura del Banco de Seguros del Estado ante accidentes y enfermedades laborales, exigiendo un presupuesto acorde a las necesidades de los trabajadores, de los servicios y de la ciudadanía”, concluye el comunicado.