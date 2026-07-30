Gráfico de la semana | Las condiciones jubilatorias y el pilar de ahorro individual

Sobre la tendencia a la baja de la rentabilidad de las AFAP y las modificaciones que anunció recientemente el Poder Ejecutivo sobre este pilar del sistema.

El dato

La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE, en inglés) es uno de los indicadores utilizados para analizar el desempeño del sistema financiero y esencialmente mide cuánto ganan las instituciones con relación a sus recursos propios (patrimonio) y, por lo tanto, resume la dinámica de los ingresos, los costos y el entorno financiero.

El gráfico muestra la evolución reciente para las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), un conjunto de empresas que toman aportes jubilatorios de los trabajadores y, a cambio de una comisión, los invierten en activos financieros buscando rentabilizarlos. En ese sentido, la trayectoria revela una tendencia a la baja del margen de estas empresas, desde niveles cercanos al 50% anual (2014) al orden del 25% (2025). En efecto, desde 2023, la rentabilidad se estabilizó en niveles históricamente bajos.

El contexto

Si bien esta tendencia a la baja coincide con períodos de bajas tasas de interés internacionales, también existen factores locales que incidieron. En particular, el hecho de que República AFAP (la administradora pública) haya reducido sus comisiones a lo largo del tiempo, obligando así a las privadas a seguir la tendencia para competir en la captación de nuevos clientes. A esto se sumó la ley votada en 2017 para introducir un tope a las comisiones, en función de la más baja del mercado (que siempre ha sido la de República).

De esta forma, la participación de República AFAP y el tope actuaron de forma conjunta para reducir las comisiones de las administradoras privadas. A este respecto, una investigación reciente encuentra que, en ausencia de estos dos elementos, las comisiones habrían sido prácticamente el doble (92% más altas) que las observadas.

Cabe destacar, no obstante, que también operaron otros factores, ya que durante los últimos diez años el número de afiliados creció año a año, incrementando así los ingresos. En ese sentido, al tratarse de un sistema vigente hace más de 30 años, el número de jubilaciones por este régimen también tendió a crecer, prácticamente multiplicándose por diez entre 2014 y 2025. Se espera, de cara a 2030, que el número de jubilados se duplique, lo que tenderá a reducir los ingresos del sistema, en la medida en que, al jubilarse la persona, su fondo previsional se transfiere al Banco de Seguros del Estado, que es el que se encarga de la renta vitalicia.

¿Cuáles son los cambios propuestos por el gobierno?

Durante la última campaña electoral estas instituciones fueron criticadas, entre otras cosas, por las comisiones que cobran y el “lucro” que generan, es decir, por las ganancias que obtienen por administrar los ahorros de los trabajadores. No obstante, según autoridades, la eliminación del “lucro” en este sistema conllevaría incrementos pequeños de las jubilaciones.

En ese marco, durante el Diálogo Social se realizaron sugerencias de reformas sobre el pilar de ahorro individual a efectos de resolver problemas como el de la “escasa competencia centrada en afiliados con escasa información” y “la gestión descentralizada de la información y asesoramiento por parte de diferentes actores”. Sin embargo, también se destacó su importancia frente al fenómeno del envejecimiento poblacional y se destacó la necesidad de preservar algunas de sus características, como la administración profesional de los ahorros, el blindaje de los fondos para el retiro y la presencia de administradoras privadas, entre otras.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo anunció que implementará una serie de cambios buscando fortalecer el pilar de ahorro individual del régimen previsional, con el objetivo de mejorar los montos de las jubilaciones por las AFAP a través de la reducción de costos (comisiones y seguro colectivo), el incremento de la rentabilidad y la mejora del marco regulatorio.

Por el lado de los costos, el gobierno anunció que buscará promover una reducción de las comisiones, que se estima que será de entre 5% y 10%, al fijar un componente fijo de la comisión y otro variable ligado a los resultados de las inversiones. También se busca rediseñar el seguro colectivo (de invalidez y fallecimiento) que las administradoras contratan para que el trabajador o su familia pueda acceder a una prestación, promoviendo una mayor competencia en el mercado de seguros previsionales.

En particular, con el objetivo de aumentar la rentabilidad esperada de los ahorros previsionales, se ampliará la diversificación y diferenciación de los portafolios de inversión, impulsando la ampliación gradual de los activos elegibles (para invertir) en el exterior, incrementando así el valor de los ahorros de los afiliados, pero manteniendo la regulación y supervisión del esquema actual de inversiones para que el riesgo sea acotado.

Respecto al marco regulatorio, el objetivo del gobierno consiste en potenciar la competencia entre las AFAP para incrementar la rentabilidad y reducir las comisiones, beneficiando a los afiliados con mayores prestaciones. Para ello, se impulsará que los nuevos afiliados se asignen a las diferentes administradoras mediante un mecanismo competitivo que premie la mayor rentabilidad y la menor comisión, pero sin limitar la libertad individual de elegir posteriormente qué empresa administrará sus cuentas individuales.

Otro cambio que se busca promover es el funcionamiento más integrado del sistema previsional (pilar reparto y pilar ahorro) mediante el desarrollo de una ventanilla única para la jubilación, evitando así la duplicación de trámites y garantizando un asesoramiento integral a los afiliados.