Informe de la Ursea marca aumento en los precios de la nafta y el gasoil

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) difundió este martes la última actualización de su informe mensual de precios de paridad de importación (PPI) de los combustibles correspondientes al mes móvil, que va del 26 de junio al 25 de julio y que incluye precios recomendados para la venta al público durante agosto.

En esta oportunidad, a diferencia del mes móvil anterior, para el que el organismo constató la baja de los PPI de todos los combustibles, tanto la nafta como el gasoil experimentaron una suba: fue de 3,89% para la nafta Premium 97 y 3,76% para la Súper 95, sin contabilizar impuestos. De igual forma, el gasoil 50S vio un incremento de 7,56%, mientras que el 10S, subió 7,55%.

El informe de la Ursea es uno de los insumos de los que se sirve el Poder Ejecutivo a la hora de fijar los precios de los combustibles, que revisa mensualmente de manera excepcional desde marzo, como consecuencia de los efectos de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Es en este contexto que a fines de junio se determinó una baja en los precios de la nafta, el gasoil y el supergás, algo que la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, describió como el resultado de “una gestión responsable y atenta” del gobierno. Como resultado, la nafta Súper 95 pasó a valer 88,67 pesos uruguayos el litro, la Premium 97, 91,19 pesos el litro y el gasoil 50S, 58,68 pesos el litro. El supergás, en tanto, pasó a costar 93,56 pesos por kilogramo, con el valor de la garrafa de 13 kilogramos ubicándose en 1.216 pesos.

La Ursea proporciona junto con el informe los precios de venta al público (PVP) de referencia de los combustibles. En el último informe se constató un alza para todos los precios comparables para agosto: el PVP de la nafta Súper 95 se situó en 88,93 pesos el litro, 0,29% más que lo cuesta hoy; en 91,67 pesos el litro de Premium 97, un incremento de 0,53%; y en 66,19 pesos por litro de gasoil 50S, un aumento de 12,8%.

El gobierno deberá fijar en las próximas horas los nuevos precios de los combustibles. Consultada al respecto la semana pasada en una rueda de prensa, según consignó Canal 5 noticias, Cardona dijo que el gobierno se encontraba monitoreando los valores internacionales, que vieron una fluctuación a lo largo de julio, y que se tendría en cuenta “la realidad de la frontera [y] la realidad del suministro y cómo viene Ancap con las compras”. “Por más que está siendo un tema complicado y para la gente y el bolsillo es un tema complicado, venimos de una reducción de los tres combustibles en un mes”, recordó la ministra.