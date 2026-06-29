Informe de la Ursea marca una baja de la nafta y una leve suba del gasoil

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes los precios de paridad de importación (PPI) de los combustibles correspondientes al período del 26 de mayo al 25 de junio. Además, difundió los precios de venta al público de referencia (PVP).

El informe de los PPI marca una baja en el precio de todos los combustibles con respecto al mes anterior: la gasolina Premium 97 redujo su precio en 7,2%, mientras que la gasolina Súper 95 bajó 7,4%. A su vez, tanto para el gasoil 50S como para el gasoil 10S se indicó una baja de 13,9%.

El Poder Ejecutivo considera estos datos para fijar los precios de los combustibles al público, al igual que informes sobre las finanzas de Ancap. A fines de mayo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería informó que a partir de junio habría un aumento de 6% en el precio de la nafta Súper, cuyo litro cuesta actualmente 93,36 pesos, y de 7% en el precio del gasoil 50S, cuyo litro cuesta 61,76 pesos. En dicha oportunidad, el precio del supergás fue “congelado” ante la proximidad del invierno.

Además de los PPI, la Ursea publicó el PVP de referencia, que consiste en el resultado de estimar el precio de venta en surtidor utilizando como base el PPI, al que se le adiciona un factor de ajuste definido por decreto, márgenes de distribución y tributos correspondientes.

Para el período del 1° de julio al 31 de julio, el PVP de la nafta Súper se ubicó en 87,64 pesos el litro; para la Premium 97, en 90,31 pesos el litro, y para el gasoil 50S, 62,81 pesos el litro. Esto significa que el gasoil 50S registra una leve suba (1,7%), la nafta Premium 97 una baja del 5,9% y la nafta Súper 95 una rebaja de 6,1%.

En las próximas horas el Poder Ejecutivo debe fijar los precios de los combustibles. Consultada al respecto, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo días atrás que el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán provocó una suba en el precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz, y señaló que el gobierno está “sacando la cuenta para ver cómo podemos ir bajando esa realidad de los precios”.