MEF aclara que exoneración de IVA a cooperativas de vivienda “no tendrá carácter retroactivo” y no incluirá a obras de refacción

El subsecretario Martín Vallcorba señaló que el gasto estimado de diez millones de dólares por año no es “un tope de ejecución de la política” y eventualmente podrá ser mayor, en función de “cómo evolucione la construcción”

En su reciente comparecencia ante la comisión de la Cámara de Diputados que tiene a estudio la Rendición de Cuentas, el equipo económico hizo algunas aclaraciones sobre el artículo que propone otorgar a las cooperativas de vivienda un crédito por un monto equivalente al IVA de los materiales de construcción. Se trata de un reclamo histórico de las cooperativas, que, en términos generales, es acompañado tanto por el oficialismo como por la oposición, aunque con matices.

A modo de fundamento, el gobierno señala en el proyecto presupuestal que, en caso de aprobarse, el cambio tributario “redundaría en menores cuotas para las cooperativas”, entre otros beneficios. En el artículo se establece que el Poder Ejecutivo dispondrá “las condiciones que deberán cumplir los proyectos y las cooperativas de vivienda a los efectos de poder acceder al crédito”.

Desde la oposición se advierte que dicha redacción es “bastante ambigua” y encierra un margen de discrecionalidad para el otorgamiento del crédito; también se ha cuestionado el costo total que el gobierno tiene previsto asumir –a través de una menor recaudación del IVA- a partir de la aplicación de la medida–.

De acuerdo con la versión taquigráfica de la última sesión de la comisión, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, puntualizó en primer lugar que la medida es para “todas las cooperativas”. “No está previsto que tenga una aplicación acotada a determinados grupos de cooperativas o que esté restringido a ciertas características de cooperativas”, afirmó.

En segundo lugar, señaló que la pérdida de recaudación de IVA sería de unos diez millones de dólares por año, pero una vez que “la política esté plenamente desplegada”, dado que los créditos comenzarían a otorgarse recién a partir de 2027. “Estamos hablando de un costo anual que no se va a materializar inmediatamente, en la medida en que el beneficio rige para las cooperativas que escrituren con posterioridad a la vigencia de la ley. Por lo tanto, es un proceso gradual, en el cual van a coexistir obras de cooperativas que se están realizando bajo el nuevo régimen –que son aquellas que escrituraron con posterioridad a la vigencia de la ley– y otras que se vienen haciendo bajo el régimen previo y, por lo tanto, que no son beneficiarias del crédito de IVA”, expresó.

No obstante, Vallcorba dijo que los diez millones de dólares por año “es una estimación” y no “un tope de ejecución de la política”. Por lo tanto, eventualmente “los créditos podrán ser mayores, dependiendo de cómo evolucione la construcción y demás”.

Por otra parte, indicó que el crédito comprende a los materiales de construcción, “que es lo que se ha reclamado históricamente”, y “no alcanza el asesoramiento” que las cooperativas contratan para la realización de las obras. Tampoco incluye a las refacciones.

En un documento elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas y enviado al Parlamento, al que accedió la diaria, se señala que la estimación de diez millones de dólares anuales “surge a partir de información de la Dirección General Impositiva sobre el IVA efectivamente abonado por las cooperativas que se encontraban en ejecución en 2024”. Se subraya que el beneficio “no tendrá carácter retroactivo” y que para el primer año de aplicación de la medida se prevé “un bajo impacto de esa renuncia fiscal (probablemente inferior al 30%)”.

El gasto previsto supone “el 38% del objetivo total del Ministerio de Vivienda”, afirma diputado nacionalista

El diputado del Partido Nacional Juan Pablo Delgado, quien en el período pasado se desempeñó como titular de Mevir, dijo que la devolución del IVA a las cooperativas de vivienda es una medida “justa y necesaria”, que “complementa lo que se había hecho en el gobierno anterior de la baja de la tasa de interés a los préstamos de las cooperativas de 5,25% a 2%”.

No obstante, advirtió que el costo estimado de diez millones de dólares por año se sitúa por debajo de la cantidad de viviendas cooperativas que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pretende construir en este período, de acuerdo con el Plan Quinquenal de Vivienda. Señaló que el ministerio “propuso hacer 15.484” viviendas de este tipo en el transcurso del quinquenio, cuando el año pasado se construyeron solo 2.102. “De ahí es que sacamos un número de IVA mayor. Inclusive, si fueran diez millones de dólares para los tres años que quedan de gobierno, serían 6.000 viviendas e implicaría el 38 % del objetivo total del Ministerio de Vivienda”, apuntó.