Lacalle Pou en los 190 años del Partido Nacional: “La política tiene que apurarse en dar soluciones”

El Partido Nacional (PN) celebró este domingo –por anticipado, un día antes– su 190° aniversario. “El primer mojón de esa historia del futuro que tenemos que construir entre todos es volver a gobernar el país a partir de 2030, para que Uruguay vuelva a tener rumbo y para que la gente vuelva a tener esperanza”, exclamó, entre aplausos, el presidente del directorio del PN, Álvaro Delgado, antes de ceder el micrófono al orador central del acto, el expresidente Luis Lacalle Pou.

Con intendentes, legisladores y dirigentes partidarios sentados a sus espaldas, en un escenario montado en la calle Juan Carlos Gómez –entre la casa del PN y la plaza Matriz–, Lacalle Pou habló cerca de media hora. “No debe haber un lugar, una reunión, un grupo de gente que me haga sentir tan oriental y tan uruguayo como un acto del Partido Nacional”, expresó el exmandatario, al comienzo de su discurso. Lacalle Pou dijo sentirse “tranquilo” y “satisfecho”, aunque no “conforme”, con relación a su período de gobierno. “Tuvimos aciertos y, como toda obra humana, tuve errores, pero siempre, siempre, el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas”, manifestó.

Algunos minutos después, el expresidente reflexionó sobre la actualidad del sistema político en términos generales. “Nosotros elegimos la política. La política, que es y debe ser una actividad honorable, y la tenemos que cuidar”, señaló, y apuntó que, “para que la política sea honorable, honorables deben ser los políticos”. “Tenemos que cuidar el instrumento. Ahora se dice que la democracia y la política están en crisis, [pero] desde que tengo uso de memoria está en crisis. Es más: nací y ya no había política, había dictadura, así que nadie me diga que los tiempos pasados fueron mejores”, agregó.

Con comentarios sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y el actual momento de “interfase en algunas generaciones”, Lacalle Pou dijo que “hoy se exigen respuestas más rápidas”. “¿No es lógico que así sea, en el mundo interconectado [en el] que vivimos? Y yo pregunto y contesto: es mucho mejor que se exijan respuestas más rápidas, porque si la política es más lenta que la necesidad de la gente, no es la gente que tiene que frenar, es la política que tiene que apurarse en dar soluciones”, afirmó.

Luego, el exmandatario destacó que en Uruguay “hay gente bien inspirada en todos los partidos políticos”. “Estoy ya quedando medio veterano y reiterativo, de verdad. Pero no por reiterativo –para mí, en lo personal, y espero que para ustedes tampoco– deja de tener vigencia”, puntualizó, previo a recitar una de sus habituales consignas: “Firme con las ideas y suave con la persona”.

En el plano internacional, Lacalle Pou cuestionó a los “presidentes que insultan, que agravian, que descalifican, cuando tendrían que ser el padre de una gran familia”. “Y estoy hablando de todo el abanico”, acotó.

De nuevo con relación a su etapa en la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou manifestó: “Nuestro gobierno fue un gobierno profundamente humanista y trató de ser justo en ese sentido”. El expresidente dijo que con el tiempo se ha vuelto “cada vez menos ortodoxo”, lo cual no supone que haya cambiado sus valores y principios por “conveniencia”. “Pero en la práctica soy cada vez menos ortodoxo. Porque, qué lindo es ser ortodoxo y hablar de libertad cuando alguien no tiene laburo, no tiene casa, no tiene salud, no tiene trabajo y no puede criar a sus hijos”, expresó, en una línea muy similar a la que trazó en abril de 2024, cuando, en un evento de la Fundación Libertad, junto con el presidente argentino, Javier Milei, expresó: “Qué difícil [es] gozar de la libertad individual si se vive en un rancho”.

Este domingo, Lacalle Pou afirmó que “la libertad tiene que estar íntimamente vinculada a aquel concepto de que justicia es tratar desigual a los desiguales”.