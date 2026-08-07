Blancos esperan que el discurso de Lacalle Pou sea de “estadista” y no se “rebaje” a la “coyuntura berreta” del gobierno

El expresidente cerrará este domingo el acto por los 190 años del Partido Nacional, y en filas blancas hay expectativa por lo que dirá, dadas sus escasas apariciones públicas.

El Partido Nacional (PN) festejará sus 190 años este domingo en su sede, frente a la plaza Matriz, a toda pompa, y en filas blancas hay mucha expectativa por el discurso de cierre, que estará a cargo del expresidente Luis Lacalle Pou. Desde que dejó su mandato, el líder blanco ha aparecido públicamente –y hablado– en muy contadas ocasiones. La primera fue a fines de junio de 2025, en la Convención Nacional del PN, antes de que ese cuerpo eligiera a Álvaro Delgado como presidente del directorio. En esa instancia habló 15 minutos, pidió un “análisis” sobre la derrota electoral “con amor y afecto” y llamó a pensar en las elecciones de 2029.

Luego, a fines de octubre de ese mismo año, después de que el presidente Yamandú Orsi anunciara que iniciaban el proceso para cancelar el contrato con el astillero Cardama, tras una sesión del directorio nacionalista, Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que Orsi “se pasó de rosca” y que había una “operación política” sobre el tema.

Por lo tanto, el acto del domingo será el primero de carácter más público que hará Lacalle Pou como expresidente, y en filas blancas se animan a augurar por dónde irán sus palabras.

“Yo pienso que va a ser un discurso de estadista, mirando a mediano y largo plazo, no con contenido electoral estrictamente”, señaló a la diaria la senadora Graciela Bianchi (Aire Fresco), quien resaltó que Lacalle Pou es un líder “que claramente predomina” y por eso mirará la política “con luces largas”, o al menos eso es lo que ella espera. Bianchi parte de la base de que Lacalle Pou va a volver al ruedo político, pero es “un estratega y sabe lo que tiene que hacer”, porque todavía “falta mucho” para la elección de 2029.

“Me parece que es bueno que él siga estando pero no estando, porque todos sabemos que está”, subrayó, aunque no aparezca “permanentemente”. “Por ahora, cada tanto, dará unas directivas generales”, señaló Bianchi, y dijo que, por más que Lacalle Pou no aparezca públicamente, “por supuesto” que habla con los dirigentes nacionalistas.

Por su parte, el senador Sebastián da Silva (Espacio 40) dijo a la diaria que tampoco espera que sea un discurso de campaña enfocado en 2029, sino una alocución acorde “a la filosofía” que los hizo “irreductibles en estos 190 años”. El legislador subrayó que el PN llegó al gobierno seis veces en 190 años y afirmó: “Nosotros no somos un instrumento de gobierno, sino una forma de vida, y eso nos ha hecho irreductibles. Me parece que el discurso de Luis va a ser en ese contexto, como principal esperanza del pueblo blanco”.

Da Silva dijo que “bajo ninguna circunstancia” espera que el discurso de Lacalle Pou tenga puntos concretos sobre la coyuntura política, porque eso sería “rebajarse a una coyuntura berreta” como a la que los está llevando el Frente Amplio “todos los días”. “El PN es infinitamente más grande que discutir el portaaviones o una camioneta comprada de garrón”, agregó.

Sobre las presencias públicas del expresidente, Da Silva dijo que “lo que no se sabe” de él es “la formación y el scouting” que está haciendo “de cuadros valiosos para incorporar la actividad privada o académica a la vida pública”, a través de su participación en el Centro de Estudios para el Desarrollo.

“Como la coyuntura está muy baja, no hay debates de altura. Entonces, no creo que Luis tenga que entrar en esta coyuntura. Nos tiene a nosotros”, expresó Da Silva, y dijo que quizás pueda aparecer públicamente si hay situaciones “de desespero” que pueden pasar en este segundo semestre, sobre todo por cuestiones del clima, “problemas de verdad”. En cuanto a la excepción de 2025, cuando Lacalle Pou habló públicamente del tema Cardama, Da Silva argumentó que fue porque “es un tema de defensa y seguridad nacional”.

Por último, el diputado Juan Martín Rodríguez (Herrerismo) dijo a la diaria que Lacalle Pou en su discurso va a mirar “el azul y no las nubes”, es decir, para adelante, “con las luces largas”. Sostuvo que el expresidente va a subrayar la importancia del rol que tiene el PN “en la lógica de la coalición”, porque “los más grandes son los que tienen más obligaciones y menos derechos”. “Creo que él va a hacer alguna reflexión sobre el rol que tiene el PN en cuidar la buena convivencia de los partidos de la coalición”, finalizó.